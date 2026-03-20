Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Leonardo Jardim mexeu do lado direito, tirando Varela e Carrascal, e colocando Royal e Luiz Araújo, deixando de lado Gonzalo Plata, jogador que na era Filipe Luís era o preferido na função, ontem desempenhada por Luiz Araújo.
Desde a chegada de Leonardo Jardim, Plata teve apenas 21 minutos jogados dos 360 disputados pela equipe rubro-negra.
A diretoria rubro-negra multou o atleta após expulsões "estúpidas" e sucessivos erros em campo, além de problemas comportamentais, incluindo faltas a tratamentos médicos.
O novo treinador não costuma "passar a mão na cabeça" de jogador problemático.
No Cruzeiro, último clube brasileiro em que o português trabalhou antes de chegar ao Rio de Janeiro, atletas como Gabigol e Dudu não tiveram vez, sendo negociados pelo clube mineiro.
Tido por Filipe Luís como titular, Plata sequer entrou em campo no jogo contra o Remo, vencido por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (19).
Com isso, o jogador que já despertou interesses de clubes médios europeus pode ser um dos primeiros a deixar o Mengão na próxima janela de transferências, que vai do dia 20 de julho a 11 de setembro, viabilizando financeiramente a chegada de Marcos Leonardo, novo alvo da diretoria aprovado por Jardim para ser o principal reforço do ataque.
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