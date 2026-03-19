Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/03/2026 13:05

Na janela de janeiro deste ano, Marcos Leonardo, atacante de 22 anos, foi oferecido por José Boto ao então técnico Filipe Luís, que recusou o jogador, esperando conseguir fechar com o Cruzeiro a negociação por Kaio Jorge.



Diante das negativas do clube celeste em vender seu principal atacante, Filipe preferiu aguardar por mais opções na janela de verão europeia, descartando a chegada de Marcos Leonardo.



A conclusão do treinador àquela época era a semelhança do estilo de jogo de Marcos ao de Pedro, e Filipe queria algo diferente para servir como opção.



Marcos Leonardo é do Al Hilal Fayez Nureldine / AFP

Agora sob o comando de Leonardo Jardim, em conversas com José Boto, o nome do brasileiro voltou a ser cogitado, mas desta vez houve aprovação e entusiasmo de Jardim em repatriar o atacante ex-Santos e Benfica.



Com receio de perder Marcos Leonardo de graça, como aconteceu com Renan Lodi que rescindiu unilateralmente com o Al-Hilal por ficar de fora da Liga Saudita, ficando sem jogos na temporada, os dirigentes sauditas trataram de inscrever o atacante brasileiro na Liga, mesmo contra a vontade do treinador Simone Inzaghi, que preferia contar com o atacante uruguaio Darwin Nuñez.



Veja mais: Agora sob o comando de Leonardo Jardim, em conversas com José Boto, o nome do brasileiro voltou a ser cogitado, mas desta vez houve aprovação e entusiasmo de Jardim em repatriar o atacante ex-Santos e Benfica.Com receio de perder Marcos Leonardo de graça, como aconteceu com Renan Lodi que rescindiu unilateralmente com o Al-Hilal por ficar de fora da Liga Saudita, ficando sem jogos na temporada, os dirigentes sauditas trataram de inscrever o atacante brasileiro na Liga, mesmo contra a vontade do treinador Simone Inzaghi, que preferia contar com o atacante uruguaio Darwin Nuñez.

A decisão do Al-Hilal foi estratégica. Isso porque os dirigentes sabem que a possibilidade de uma venda de Marcos Leonardo, pela idade e pelo potencial que tem, pode ser muito mais rentável do que no caso de Darwin Nuñez.



Especula-se que o clube saudita peça em torno de 35 a 50 milhões de euros pelo atacante, que é alvo não só do Flamengo, mas também do São Paulo.



O tricolor paulista esteve muito próximo de contar com o atacante, mas não tinha capacidade de arcar com os custos de empréstimo exigidos pelo Al-Hilal, optando por não realizar uma "aventura financeira".



Entretanto, o clube paulista, vice-colocado no Brasileirão, agora entende que pode conseguir tirar o jogador de Riade.



Com a chegada de Karim Benzema no AL-Hilal, Marcos Leonardo passou a amargar o banco de reservas e, insatisfeito, vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro.



O empecilho para Flamengo e São Paulo pode ser o salário do atleta, hoje estimado em mais de 2,7 milhões de reais por mês.



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Pelo Al-Hilal, o atacante já realizou 72 jogos, com 44 gols, o que lhe confere uma média de 0,61 gols por jogo e serviu seus companheiros em 11 assistências.



Na atual temporada foram 29 partidas, 15 gols marcados (média de 0,51 gols por jogo) e 1 assistência. Pelo Al-Hilal, o atacante já realizou 72 jogos, com 44 gols, o que lhe confere uma média de 0,61 gols por jogo e serviu seus companheiros em 11 assistências.Na atual temporada foram 29 partidas, 15 gols marcados (média de 0,51 gols por jogo) e 1 assistência.