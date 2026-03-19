Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Diante das negativas do clube celeste em vender seu principal atacante, Filipe preferiu aguardar por mais opções na janela de verão europeia, descartando a chegada de Marcos Leonardo.
A conclusão do treinador àquela época era a semelhança do estilo de jogo de Marcos ao de Pedro, e Filipe queria algo diferente para servir como opção.
Agora sob o comando de Leonardo Jardim, em conversas com José Boto, o nome do brasileiro voltou a ser cogitado, mas desta vez houve aprovação e entusiasmo de Jardim em repatriar o atacante ex-Santos e Benfica.
Com receio de perder Marcos Leonardo de graça, como aconteceu com Renan Lodi que rescindiu unilateralmente com o Al-Hilal por ficar de fora da Liga Saudita, ficando sem jogos na temporada, os dirigentes sauditas trataram de inscrever o atacante brasileiro na Liga, mesmo contra a vontade do treinador Simone Inzaghi, que preferia contar com o atacante uruguaio Darwin Nuñez.
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Especula-se que o clube saudita peça em torno de 35 a 50 milhões de euros pelo atacante, que é alvo não só do Flamengo, mas também do São Paulo.
O tricolor paulista esteve muito próximo de contar com o atacante, mas não tinha capacidade de arcar com os custos de empréstimo exigidos pelo Al-Hilal, optando por não realizar uma "aventura financeira".
Entretanto, o clube paulista, vice-colocado no Brasileirão, agora entende que pode conseguir tirar o jogador de Riade.
Com a chegada de Karim Benzema no AL-Hilal, Marcos Leonardo passou a amargar o banco de reservas e, insatisfeito, vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro.
O empecilho para Flamengo e São Paulo pode ser o salário do atleta, hoje estimado em mais de 2,7 milhões de reais por mês.
Pelo Al-Hilal, o atacante já realizou 72 jogos, com 44 gols, o que lhe confere uma média de 0,61 gols por jogo e serviu seus companheiros em 11 assistências.
Na atual temporada foram 29 partidas, 15 gols marcados (média de 0,51 gols por jogo) e 1 assistência.
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