UFC Casa Branca é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos (Foto: Reprodução)
Durante episódio do podcast "The Joe Rogan Experience", o comentarista destacou o cenário geopolítico atual como um fator de risco. Na visão dele, a realização de um evento de grande porte na sede do governo dos Estados Unidos, em meio a tensões internacionais, pode exigir um nível de segurança sem precedentes.
“Sim (estou empolgado para o UFC Casa Branca). Mas me parece uma loucura. Sei que vai ser uma situação de altíssima segurança e alto stress. É estranho ter lutas na Casa Branca no meio da po*** de uma guerra. Eu espero que a guerra esteja resolvida até junho. Mas sendo sincero, não estou confiante que isso vá acontecer. Será estranho, ter um evento tão importante, onde todo mundo está reunido no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Parece que você está pedindo para…Como não pensar nisso?”, opinou Rogan.
O comentarista ainda ressaltou que a possível presença de líderes políticos e figuras de alto escalão pode transformar o evento em um ponto sensível do ponto de vista estratégico, ampliando a necessidade de protocolos rigorosos de proteção.
Dentro do octógono, o evento contará com algumas das principais estrelas do UFC. Na luta principal, Ilia Topuria enfrenta Justin Gaethje pela unificação do cinturão dos leves.
Já no co-main event, Alex Poatan encara Ciryl Gane em disputa pelo título interino dos pesados, com a possibilidade de alcançar um feito inédito na organização, sendo campeão em três divisões de peso diferentes.
O card ainda conta com outros nomes relevantes, como Diego Lopes e Mauricio Ruffy, que enfrentam Steve Garcia e Michael Chandler, respectivamente, reforçando o caráter global e estrelado do evento.
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