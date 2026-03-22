UFC Casa Branca é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos (Foto: Reprodução)

Mais artigos de O Dia
O Dia
A realização do UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, em Washington D.C., promete atingir números expressivos de audiência, mas também levanta preocupações fora do octógono. Uma das vozes mais influentes do MMA, Joe Rogan fez um alerta sobre os desafios envolvendo a segurança do evento.

Durante episódio do podcast "The Joe Rogan Experience", o comentarista destacou o cenário geopolítico atual como um fator de risco. Na visão dele, a realização de um evento de grande porte na sede do governo dos Estados Unidos, em meio a tensões internacionais, pode exigir um nível de segurança sem precedentes.

“Sim (estou empolgado para o UFC Casa Branca). Mas me parece uma loucura. Sei que vai ser uma situação de altíssima segurança e alto stress. É estranho ter lutas na Casa Branca no meio da po*** de uma guerra. Eu espero que a guerra esteja resolvida até junho. Mas sendo sincero, não estou confiante que isso vá acontecer. Será estranho, ter um evento tão importante, onde todo mundo está reunido no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Parece que você está pedindo para…Como não pensar nisso?”, opinou Rogan.
Leia Mais

O comentarista ainda ressaltou que a possível presença de líderes políticos e figuras de alto escalão pode transformar o evento em um ponto sensível do ponto de vista estratégico, ampliando a necessidade de protocolos rigorosos de proteção.

Dentro do octógono, o evento contará com algumas das principais estrelas do UFC. Na luta principal, Ilia Topuria enfrenta Justin Gaethje pela unificação do cinturão dos leves.

Já no co-main event, Alex Poatan encara Ciryl Gane em disputa pelo título interino dos pesados, com a possibilidade de alcançar um feito inédito na organização, sendo campeão em três divisões de peso diferentes.

O card ainda conta com outros nomes relevantes, como Diego Lopes e Mauricio Ruffy, que enfrentam Steve Garcia e Michael Chandler, respectivamente, reforçando o caráter global e estrelado do evento.