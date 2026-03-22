UFC Casa Branca é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos - (Foto: Reprodução)

UFC Casa Branca é um dos eventos mais aguardados dos últimos anos (Foto: Reprodução)

Publicado 22/03/2026 12:00

A realização do UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, em Washington D.C., promete atingir números expressivos de audiência, mas também levanta preocupações fora do octógono. Uma das vozes mais influentes do MMA, Joe Rogan fez um alerta sobre os desafios envolvendo a segurança do evento.



Durante episódio do podcast "The Joe Rogan Experience", o comentarista destacou o cenário geopolítico atual como um fator de risco. Na visão dele, a realização de um evento de grande porte na sede do governo dos Estados Unidos, em meio a tensões internacionais, pode exigir um nível de segurança sem precedentes.



“Sim (estou empolgado para o UFC Casa Branca). Mas me parece uma loucura. Sei que vai ser uma situação de altíssima segurança e alto stress. É estranho ter lutas na Casa Branca no meio da po*** de uma guerra. Eu espero que a guerra esteja resolvida até junho. Mas sendo sincero, não estou confiante que isso vá acontecer. Será estranho, ter um evento tão importante, onde todo mundo está reunido no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Parece que você está pedindo para…Como não pensar nisso?”, opinou Rogan.