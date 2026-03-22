Martín Anselmi deixa o Botafogo após pouco mais de três meses de trabalho - Vítor Silva / Botafogo

Martín Anselmi deixa o Botafogo após pouco mais de três meses de trabalhoVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/03/2026 13:37

O Botafogo anunciou a demissão de Martín Anselmi no início da tarde deste domingo (22). A decisão foi tomada mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino , pelo Brasileirão.

Em comunicado, o Glorioso informou que o técnico foi comunicado da decisão de manhã e o motivo foi a falta de melhora no desempenho da equipe. Até a definição de um novo profissional, Rodrigo Bellão, da equipe Sub-20, assumirá o comando de forma interina a partir de terça-feira (24), quando o elenco volta aos treinos.

"Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo", diz a nota.

Entretanto, a diretoria pensa diferente, principalmente diante da fraca atuação contra o Bragantino. Dono da SAF, John Textor não estava satisfeito com o desempenho do time e já planejava a demissão.

Agora, o Botafogo vai em busca de um novo treinador que terá de lidar com a crise financeira e, possivelmente, saídas de jogadores ao longo da temporada. O Glorioso só volta a campo em uma semana, no dia 29, contra o Athletico-PR, fora de casa.

A passagem de Anselmi pelo Botafogo

Apesar do início animador, com três vitórias seguidas, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, Anselmi emendou seis derrotas seguidas. Em 18 partidas, sua equipe venceu sete vezes, perdeu outras nove e empatou duas.

Com 20 gols marcados e mesmo número de sofridos, o Botafogo de Anselmi foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca, pelo Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.