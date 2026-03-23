Raul comemora vitória do Botafogo contra o Red Bull Bragantino - Vitor Silva / Botafogo

Raul comemora vitória do Botafogo contra o Red Bull BragantinoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/03/2026 10:48





A posição era motivo de preocupação para o torcedor desde o início do ano. Neto era o titular, mas após falhas, o então técnico Martín Anselmi, demitido neste domingo (22), o colocou no banco e alçou o reserva Léo Linck ao posto, que também acumulou atuações ruins. Foi quando Raul assumiu a vaga e correspondeu. Rio — Em meio à boa fase de Raul, o Botafogo interrompeu a busca pela contratação de um novo goleiro e deve focar em um último nome até o fim da janela doméstica, nesta sexta-feira (27). O jogador foi titular nos últimos três jogos e fez ótimas defesas para garantir a vitória contra o Red Bull Bragantino , no último sábado (21). A informação é do "ge".A posição era motivo de preocupação para o torcedor desde o início do ano. Neto era o titular, mas após falhas, o então técnico Martín Anselmi, demitido neste domingo (22), o colocou no banco e alçou o reserva Léo Linck ao posto, que também acumulou atuações ruins. Foi quando Raul assumiu a vaga e correspondeu.

Agora, o Alvinegro prioriza a contratação de Anthony, zagueiro do Goiás. O clube busca uma contratação sem custos, mas com direitos divididos entre as equipes.

Caso a negociação seja concretizada, o defensor será o décimo reforço da equipe na temporada. Recentemente, o clube anunciou o volante Wallace Davi, o atacante Lucas Villalba e Júnior Santos, o volante Cristian Medina, os zagueiros Ythallo e Ferraresi, os laterais-esquerdos Jhoan Hernández e Caio Roque, além do meio-campista Edenilson.