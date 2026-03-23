Botafogo encaminhou acerto com zagueiro Anthony

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Anthony, de 20 anos, que defende o Goiás. O clube esmeraldino aceitou a oferta do Alvinegro e as duas partes estão definindo os últimos detalhes para oficializar o acordo.
"A gente está bem próximo. Já tivemos o OK do Goiás, agora a gente está na troca de minutas. Após o evento eu vou fazer uma reunião com a família, com o atleta, pra mostrar o projeto. A gente não pode nunca falar fechado, só depois que assinar, mas está bem encaminhado", disse o diretor de gestão esportiva Alessandro Brito, após o sorteio da quinta fase Copa do Brasil, na sede da CBF, nesta segunda-feira (23/3).
O acordo entre o Botafogo e o Goiás é por uma transferência sem custos, mas com direitos divididos entre as equipes. Além disso, o Esmeraldino teria direito a lucro em uma possível revenda no futuro.
Anthony tem passagens pela seleção brasileira sub-20, sendo, inclusive, campeão sul-americano em 2025, e ainda não fez partidas oficiais pelo Goiás neste ano. No entanto, disputou sete jogos pela equipe na Série B do ano passado, sendo titular em dois deles. O jovem é canhoto e tem 1,92 m de altura.