Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/03/2026 19:13

Rio - O diretor de gestão esportiva do Botafogo , Alessandro Brito, trouxe atualizações sobre a busca da SAF por um novo técnico. Ele confirmou que o Glorioso já tem uma lista, mas não revelou nomes. O dirigente também contou que ainda não houve entrevista com nenhum treinador

"Fizemos essa reunião com o Martín (Anselmi). A gente teve de forma oficial seu desligamento. Desde ontem, depois da reunião que tivemos com ele (Anselmi), começamos algumas reuniões junto com o John (Textor) para que a gente possa definir um novo perfil, um novo nome o quanto antes para trabalhar com o nosso elenco", disse Alessandro Brito, à 'GE TV'.

"A lista nós temos, mas não podemos divulgar. Tem um banco de dados que a gente vem trabalhando faz uns dois, três anos. A gente vem sempre alimentando, principalmente com a maneira de como jogam outras equipes, os treinadores. Agora começamos a discutir o que precisamos, o que queremos fazer em termos de futuro. Estamos discutindo bastante, mas entrevista ainda não teve (com técnicos)", completou.

O Alvinegro anunciou a demissão de Martín Anselmi no domingo (22). Em 18 partidas sob o comando do argentino, o Botafogo somou sete vitórias, dois empates e nove derrotas.

No período, o time foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca, pelo Flamengo, e caiu na fase preliminar da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.

Em nota divulgada no fim de semana, a SAF explicou a decisão: "Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo", diz a nota.