Botafogo negocia com Hernán Crespo

Rio - Um dia depois de anunciar a saída de Martín Anselmi, o Botafogo iniciou conversas por um novo treinador. De acordo com informações da "ESPN", o Alvinegro negocia a contratação de Hernán Crespo, que deixou recentemente o São Paulo.
O ex-atacante do Milan é um nome bem avaliado por John Textor e em outros momentos foi entrevista pelo norte-americano. As negociações ainda estão em estágio inicial entre as partes.
Hernán Crespo, de 50 anos, iniciou sua carreira de treinador em 2015 treinando o Modena, da Itália. Depois, ele passou por Banfield e pelo Defensa y Justicia, quando conquistou a Sul-Americana.
No São Paulo, o treinador teve duas passagens. Na primeira, conquistou o Paulistão em 2001, e na segunda acabou sendo demitido depois de pouco mais de seis meses de trabalho.
Martín Anselimi foi demitido pelo Botafogo no último domingo (22), depois de uma rápida passagem. Em 18 partidas, sua equipe venceu sete vezes, perdeu outras nove e empatou duas. Com 20 gols marcados e mesmo número de sofridos, o Alvinegro foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca, pelo Flamengo, e caiu na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.
 