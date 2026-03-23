Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 23/03/2026 19:30 | Atualizado 23/03/2026 19:35

Rio - Com muitas novidades, a seleção brasileira iniciou a preparação para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti comandou a primeira atividade no complexo esportivo de Orlando, nesta segunda-feira (23), mesmo com o grupo incompleto. A expectativa é que os últimos jogadores se apresentem ainda nesta noite.

O zagueiro Léo Pereira, o meia Gabriel Sara e os atacantes Igor Thiago e Rayan vestiram o uniforme do Brasil pela primeira vez. O atacante revelado pelo Vasco treinou separadamente e trabalhos específicos, segundo o "ge". Além deles, os goleiros Bento e Ederson, os zagueiros Bremer, Ibañez e Marquinhos, os volantes Casemiro, Fabinho, Andrey e Danilo, e os atacantes Matheus Cunha e João Pedro foram à campo.

Ao todo, 15 dos 26 convocados já se apresentaram. O goleiro Hugo Souza e o lateral-esquerdo Kaiki foram chamados para os lugares de Alisson e Alex Sandro, respectivamente. Eles jogaram neste último domingo (22) pelo Brasileirão e já estão a caminho dos Estados Unidos. Já o zagueiro Gabriel Magalhães, que foi cortado também por lesão, não será substituído por ninguém.

Além deles, ainda não se apresentaram o zagueiro Danilo, os laterais Wesley e Douglas Santos e os atacantes Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Endrick. Entre eles, o zagueiro é o único que atua no futebol brasileiro. Ele, inclusive, atuou no empate do Flamengo com o Corinthians, neste último domingo (22), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.