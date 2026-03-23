Abel Braga foi denunciado por homofobia no ano passado, em sua apresentação como treinador do Inter - Divulgação/Internacional

Abel Braga foi denunciado por homofobia no ano passado, em sua apresentação como treinador do InterDivulgação/Internacional

Publicado 23/03/2026 18:23

Rio - Diretor técnico do Internacional, Abel Braga conseguiu um efeito suspensivo parcial no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para ir aos jogos do Colorado. O ex-treinador foi condenado por homofobia em fevereiro e estava impedido de frequentas as partidas. Com o recurso, ele acompanhou a vitória contra a Chapecoense, no último domingo (22), no Beira-Rio.

Abel Braga havia sido suspenso pelo STJD por cinco partidas e condenado a pagar uma multa de R$ 20 mil por uma fala homofóbica. O episódio aconteceu na sua apresentação como treinador do Internacional, para as duas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado.

Na ocasião, Abel se referiu a um diálogo que teve com D'Alessandro, ídolo colorado e então diretor esportivo do clube, sobre a camisa rosa utilizada pela equipe: "Eu não quero a p* do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado", disse o treinador, agora dirigente do clube, na apresentação.



O dirigente foi julgado pelo caso em fevereiro deste ano, denunciado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que enquadra a prática de atos discriminatórios relacionados a "preconceito em razão de etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência".

Desde o julgamento, realizado na 6ª Comissão Disciplinar do STJD, o Inter havia feito quatro partidas sem a presença de Abel Braga. O jogo contra a Chapecoense seria o quinto e último com o dirigente afastado, não fosse o efeito suspensivo parcial concedido pelo tribunal. No dia da fala homofóbica, Abel postou uma nota nas redes sociais se retratando pelo ocorrido.