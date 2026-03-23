Abel Braga foi denunciado por homofobia no ano passado, em sua apresentação como treinador do InterDivulgação/Internacional
Abel Braga consegue efeito suspensivo parcial por fala homofóbica
Dirigente foi punido por comentário sobre camisa rosa do Inter
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