Renato Gaúcho está invicto no VascoMatheus Lima/Vasco
Vasco cresce ofensivamente com Renato, mas ainda busca equilíbrio defensivo
Cruz-Maltino fez dez gols desde a estreia do treinador, mas sofreu sete
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Com bom humor, Thiago Mendes afirmou que foi 'um golaço' e agradeceu ao lateral pela assistência
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Jogador entrou no segundo tempo contra o Grêmio
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Cruz-Maltino mantém boa fase com Renato Gaúcho e chega a três vitórias em quatro jogos
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