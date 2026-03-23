Renato Gaúcho está invicto no Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho está invicto no VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 23/03/2026 17:50 | Atualizado 23/03/2026 17:54

Rio - O Vasco mudou da água para o vinho após a chegada do técnico Renato Gaúcho. Desde a mudança no comando, o Cruz-Maltino cresceu de produção ofensivamente e recuperou a confiança. Porém, o treinador ainda busca o equilíbrio defensivo, algo que não conseguiu encontrar nos primeiros quatro jogos.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Vasco marcou dez gols em quatro jogos — ninguém fez mais na Série A do Brasileirão no mesmo período. O número é quase o mesmo do antecessor Fernando Diniz, quando o Cruz-Maltino marcou 12 vezes em 11 partidas. No mesmo período, Rayan e Vegetti saíram.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, os centroavantes também marcaram pelo menos uma vez. Reforços do Vasco, Brenner marcou no empate com o Cruzeiro e Spinelli fez na vitória sobre o Fluminense. A dupla chegou para ocupar as vagas de Rayan e Vegetti. Já David, que seguiu no elenco, fez contra o Grêmio.

Por outro lado, a defesa ainda não se encontrou. Afinal, foi vazada em todos os quatro jogos com o novo treinador. Ao todo, o Vasco sofreu sete gols em quatro jogos. Na chegada ao Gigante da Colina, Renato tentou mudar a estrutura e implementou um esquema com três volantes. Mas ainda não surtiu efeito.

Em comparação com Fernando Diniz, por exemplo, o Vasco sofreu nove gols em 11 jogos. O sistema defensivo, aliás, tem sido o calcanhar de Aquiles de Renato Gaúcho nos últimos anos. Entre 2023 e 2024, o Grêmio sofreu 106 gols no Brasileirão. Em 2025, o Fluminense sofreu 41 gols em 42 jogos com o treinador.

Em nono lugar no Brasileirão, o Vasco volta a campo no próximo dia 1º de abril, às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 9ª rodada. Até lá, o técnico Renato Gaúcho terá uma semana livre de trabalho para fazer ajustes no sistema defensivo em busca do tão sonhado equilíbrio.