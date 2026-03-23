Cuiabano e Thiago Mendes conversam após vitória do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Cuiabano e Thiago Mendes conversam após vitória do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 23/03/2026 11:33

Rio - A vitória do Vasco sobre o Grêmio por 2 a 1 em São Januário, no domingo (22), teve uma disputa pela autoria do primeiro gol do jogo. Afinal, Cuiabano finalizou para estufar a rede, mas a arbitragem considerou que a bola tocou em Thiago Mendes e creditou o volante na súmula.

Em vídeo divulgado pelo Vasco nas redes sociais, o lateral-esquerdo defendeu a autoria do gol e mandou uma mensagem para o volante com bom humor: "O gol foi meu. Ele sai da bola. Só encosta na camisa, eu que chutei. Ei, Thiago, o gol foi meu, não vem ser pilantra, não, falar que o gol foi seu", disse Cuiabano.

O volante brincou ao dizer que foi um "golaço" e que o lateral veria o contato se assistir ao vídeo detalhadamente. Thiago Mendes também agradeceu ao amigo pela assistência.

Thiago Mendes: "Isso aí foi um golaço. Assistência do Cuiabano para mim. Esse gol é meu, não tem nem comparação. Cuiabano com certeza falou que foi dele. Se ele ver o vídeo detalhadamente, a bola encosta. A bola encostou é gol. Cuiabano, valeu pela assistência, estamos juntos, irmão", afirmou Thiago Mendes.

Pedimos para o Cuiabano para o Thiago Mendes assistirem ao vídeo do primeiro gol da partida e defenderem o porquê cada um acha que o gol foi seu. E aí? #VascoDaGama pic.twitter.com/aFGRn8xkwA — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 22, 2026

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 11 pontos e aparece na nona posição do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem o mesmo número de pontos e ocupa a oitava colocação.