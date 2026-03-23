Marino é puxado durante jogo contra o GrêmioReprodução / Instagram
No entanto, a comissão do Cruz-Maltino confia na recuperação do jogador. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Renato Gaúcho revelou uma conversa com o atleta e avaliou que ele está "treinando bem".
"Quando eu cheguei no Vasco, me falaram que ele não estava tão bem fisicamente, tentando recuperar a forma física. Recuperou. Brinquei com ele durante a semana: 'Quando eu cheguei, você falou que não estava bem. Agora, de 1 a 10 você está quanto? Ele falou 11. Então se prepara porque domingo você vai ter a oportunidade'", disse.
"As oportunidades vão aparecer para ele, como para qualquer outro jogador. O importante é eles aproveitarem. Esse ritmo ele vai adquirindo conforme vai entrando nos jogos, ou começando uma partida. Vai nos ajudar bastante. Vamos curtir a folga, a vitória, aí na volta já estou com uma programação na minha cabeça", concluiu.
Marino Hinestroza tem 23 anos e é ponta-direita. Ele teve passagens por Atlético Nacional, América do México, América de Cali e a categoria de base do Palmeiras, antes de chegar ao Cruz-Maltino.
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