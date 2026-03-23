Marino é puxado durante jogo contra o Grêmio - Reprodução / Instagram

Marino é puxado durante jogo contra o GrêmioReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 09:45





No entanto, a comissão do Cruz-Maltino confia na recuperação do jogador. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Renato Gaúcho revelou uma conversa com o atleta e avaliou que ele está "treinando bem".



"Quando eu cheguei no Vasco, me falaram que ele não estava tão bem fisicamente, tentando recuperar a forma física. Recuperou. Brinquei com ele durante a semana: 'Quando eu cheguei, você falou que não estava bem. Agora, de 1 a 10 você está quanto? Ele falou 11. Então se prepara porque domingo você vai ter a oportunidade'", disse. Rio — O atacante Marino, do Vasco, entrou em campo neste domingo (22), aos 13 minutos do segundo tempo, no lugar de Nuno Moreira, na vitória por 2 a 1 contra o Grêmio . Ele disputou a sua oitava partida no ano e teve uma atuação discreta, com alguns passes errados e desarmes sofridos.No entanto, a comissão do Cruz-Maltino confia na recuperação do jogador. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Renato Gaúcho revelou uma conversa com o atleta e avaliou que ele está "treinando bem"."Quando eu cheguei no Vasco, me falaram que ele não estava tão bem fisicamente, tentando recuperar a forma física. Recuperou. Brinquei com ele durante a semana: 'Quando eu cheguei, você falou que não estava bem. Agora, de 1 a 10 você está quanto? Ele falou 11. Então se prepara porque domingo você vai ter a oportunidade'", disse.

Renato também explicou que tem uma programação na sua cabeça para o retorno dos treinos após as folgas e disse que Marino não está com todo o ritmo de jogo, mas irá ajudar o time.



"As oportunidades vão aparecer para ele, como para qualquer outro jogador. O importante é eles aproveitarem. Esse ritmo ele vai adquirindo conforme vai entrando nos jogos, ou começando uma partida. Vai nos ajudar bastante. Vamos curtir a folga, a vitória, aí na volta já estou com uma programação na minha cabeça", concluiu.



Marino Hinestroza tem 23 anos e é ponta-direita. Ele teve passagens por Atlético Nacional, América do México, América de Cali e a categoria de base do Palmeiras, antes de chegar ao Cruz-Maltino.