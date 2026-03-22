Renato Gaúcho avaliou o que o Vasco pode fazer no Brasileirão - Reprodução / Vasco TV

Renato Gaúcho avaliou o que o Vasco pode fazer no BrasileirãoReprodução / Vasco TV

Publicado 22/03/2026 19:34

faz planos para o clube brigar por grandes objetivos no campeonato, mas sem deixar de lado a meta inicial de chegar aos 45 pontos o quanto antes para não brigar para não cair.

Renato Gaúcho faz um grande início de trabalho no Vasco, mas prega pés no chão sobre objetivos no Brasileirão após o 2 a 1 sobre o Grêmio . Depois de assumir com o time na zona de rebaixamento e conseguir 10 pontos de 12 possíveis, o técnico jámaso quanto antes para não brigar para não cair.

"Eu penso grande, o Vasco é muito grande, mas pode ter certeza que qualquer time que disputa o Campeonato Brasileiro busca fazer logo os 45 pontos. Eu tenho conversado bastante com eles. Eu passei que todo time que tem 50% de aproveitamento está na parte de cima da tabela, está sempre entre os primeiros", explicou.



O técnico fez uma previsão mínima de vitórias para esse primeiro objetivo.



"Sim, 12 vitórias é o mínimo. Mas um empate ali, um empate aqui, vai fazer os 45. Não cai. O Vasco já tem 3 vitórias. A gente pensa, sim, na parte de cima da tabela, como a gente já está chegando aos pouquinhos, mas a gente não vai se desligar da parte de baixo. O Vasco disputou 12 pontos e ganhou 10. É bastante coisa, mas não é o suficiente para o que a gente pretende. Fugir de vez lá de baixo, e pensar grande lá na frente", avisou.



Técnico analisa partida

Em relação à partida deste domingo (22), em São Januário, Renato Gaúcho admitiu que o Vasco teve dificuldades no segundo tempo. Mas não se incomodou como a vitória foi construída.



"Futebol, acima de tudo é resultado. Não adianta jogar bonito e perder o jogo. Claro que quero que meu time jogue bem, mas que vença a partida. Se eu puder escolher, quero os três pontos. No segundo tempo, sabíamos que íamos trocar com o Grêmio e eles iam deixar espaços. Mas o Vasco mereceu a vitória. Tem horas que tem que fechar a casinha, tem que ter a leitura do jogo para saber onde seu time está sofrendo", analisou.



Renato Gaúcho dá nova chance a Matheus França

O treinador ainda explicou o motivo de colocar em campo Matheus França, contestado pela torcida, num momento em que o Grêmio crescia no jogo no segundo tempo.



"Quando Thiago (Mendes) pediu para sair, coloquei o Rojas e o França porque eles seguram a bola. Eles sabem fazer jogadas com os atacantes pelo lado e agredir a área. Procurei fazer a gente sofrer menos. Eu tenho um grupo, vou usar os jogadores. Hoje foi com o Matheus França. Tenho 24 jogadores de linha e sempre falo para eles: é o jogador que se escala. Oportunidade todos vão ter. É importante estar pronto para o momento em que for chamado", afirmou Renato.