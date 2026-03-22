Thiago Mendes em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/03/2026 18:42

Rio - O Vasco bateu o Grêmio por 2 a 1 em São Januário, neste domingo (22), e segue embalado sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Após a partida, o volante Thiago Mendes celebrou o momento e apontou o motivo para o Cruz-Maltino corresponder dentro de campo.

"Eu acho que isso é o dia a dia, o trabalho que a gente vem fazendo todos os dias, se empenhando para dar alegria ao torcedor. Eles merecem e o nosso time merece também pelo trabalho que foi feito, pelo desempenho que vem demonstrando e pela torcida que está comparecendo. Isso é o motivo da gente estar podendo corresponder dentro de campo", disse Thiago Mendes, ao 'Premiere'.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco somou três vitórias, um empate e nenhuma derrota. A sequência positiva fez o Gigante da Colina chegar aos 11 pontos e subir na tabela.

Com a pausa para a Data Fifa, o Cruz-Maltino voltará a campo em 1º de abril. Neste dia, a equipe de Renato Gaúcho enfrentará Coritiba no Couto Pereira, a partir das 20h30, pela nona rodada do Brasileirão.