David encerrou jejum de 21 partidas sem fazer gol pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

David encerrou jejum de 21 partidas sem fazer gol pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/03/2026 18:05

a boa atuação no primeiro tempo e a inspiração da dupla Cuiabano e David, autores dos gols (apesar de o árbitro creditar o primeiro a Thiago Mendes e não ao lateral ) - Carlos Vinícius descontou - , para conseguir o importante resultado que o faz embalar no

Vasco conquistou a terceira vitória em quatro rodadas sob o comando de Renato Gaúcho, agora sobre o Grêmio, ao fazer 2 a 1 em São Januário, neste domingo (22). O Cruz-Maltino contou com(apesar de o árbitro creditar o primeiro a Thiago Mendes e não ao lateral ) - Carlos Vinícius descontou -para conseguir o importante resultado que o faz embalar no Brasileirão e se aproximar das primeiras posições.

Com 10 pontos somados em 12 possíveis desde a chegada do técnico, o Vasco chegou a 11 pontos na tabela. E se mantém entre os 10 melhores do campeonato, empatado com o Tricolor gaúcho, após oito rodadas.

Lado esquerdo do Vasco resolve no primeiro tempo



Confiante com a sequência de bons resultados desde a chegada de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino teve tudo para resolver a partida na primeira etapa. A trinca formada por Cuiabano, Andrés Gómez e David ditou o ritmo da equipe pelo lado esquerdo de ataque e foi responsável pelos dois gols e mais outras jogadas desperdiçadas.

Ao apostar na velocidade, o Vasco criou as melhores chances e abriu o placar logo aos seis minutos, com Cuiabano, em cruzamento de David. Inicialmente a arbitragem marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol e creditou a Thiago Mendes porque a bola desviou no volante antes de entrar.

Já Andrés Gómez desperdiçou ao menos outros dois contra-ataques para ampliar, ao errar na tomada de decisão, até que acertou o passe para o lateral-esquerdo inverter os papéis com o atacante brasileiro, que voltou a marcar após 21 jogos para fazer o 2 a 0, aos 34.



Estava fácil em São Januário, mas um erro de corte de Robert Renan recolocou o Grêmio no jogo, ao deixar a bola para Carlos Vinícius diminuir, aos 37. E o jogo que estava controlado ficou perigoso, a ponto de Nardoni perder a chance do empate quase na pequena área, ao chutar para fora.

Segundo tempo

O controle do Vasco na primeira etapa não se repetiu na segunda, apesar de o Grêmio não levar perigo também. Depois de 10 minutos sem muitas emoções, Renato colocou Marino Hinestroza e Puma Rodríguez nos lugares de Nuno Moreira e Paulo Henrique. Na sequência, Andrés Gómez quase fez o terceiro do time em contra-ataque em velocidade, mas a bola passou rente à trave.



Mas foi o Tricolor gaúcho quem teve a melhor chance de marcar, aos 21, com Enamorado sozinho na área, mas chutou para fora. Diante das dificuldades, o Cruz-Maltino teve as entradas de Matheus França (David) e Johan Rojas (Thiago Mendes) para tentar recuperar o meio de campo.

Mas o time não melhorou. Sem conseguir criar chances de gol, o Vasco foi relativamente seguro na defesa, à exceção de um erro de Saldivia aos 44, que permitiu a Braithwaite chutar. Léo Jardim salvou o empate do Grêmio e garantiu o 2 a 1.