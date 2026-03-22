Payet em jogo do VascoMatheus Lima / Vasco
Ex-Vasco, Dimitri Payet anuncia aposentadoria do futebol
O atleta, que tem passagem pela seleção francesa, deixou o Cruz-Maltino em junho de 2025
Vasco vence Grêmio em São Januário e embala no Brasileirão
Cruz-Maltino mantém boa fase com Renato Gaúcho e chega a três vitórias em quatro jogos
Perfis do Flamengo alfinetam Chappell Roan após relato de Jorginho
Rubro-Negro postou um vídeo para mostrar jogadores atendendo os fãs; perfil em língua inglesa também cutucou a cantora
Entenda motivo para Textor demitir Anselmi no Botafogo
SAF do Glorioso terá de pagar milionário pela rescisão de contrato com o técnico
Ex-Vasco, Dimitri Payet anuncia aposentadoria do futebol
O atleta, que tem passagem pela seleção francesa, deixou o Cruz-Maltino em junho de 2025
Manchester City vence Arsenal e conquista a Copa da Liga Inglesa
O'Reilly marca os dois gols do 2 a 0 em Wembley e garante o nono títuo da competição ao time
Vanderlei Luxemburgo recebe alta do hospital após internação na UTI
Ex-treinador diz que vai reduzir o ritmo por orientação médica depois de susto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.