Payet em jogo do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Payet em jogo do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/03/2026 16:19 | Atualizado 22/03/2026 18:06

O meia francês Dimitri Payet, que passou pelo Vasco entre 2023 e 2025, anunciou sua aposentadoria do futebol neste domingo (22), em entrevista à Ligue 1+ no intervalo do jogo entre Olympique de Marselha e Lille, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

"Hoje, às vésperas do meu aniversário de 39 anos, me aposento como jogador de futebol profissional. É hoje. Está chovendo, e por um bom motivo", declarou o agora ex-jogador, que disputou 38 jogos pela seleção da França, com a qual chegou à final da Eurocopa de 2016.

Visivelmente emocionado, Payet explicou que, apesar de estar pendurando as chuteiras, pretende continuar trabalhando no meio do futebol: "Nunca estarei longe dos gramados", disse.

Em nove temporadas e 326 jogos, divididos em duas passagens (2013-2015 e depois 2017-2023), foram 78 gols e 95 assistências com a camisa do Olympique de Marselha.

Payet, nascido na Ilha da Reunião, também atuou por Nantes, Saint-Étienne, Lille e West Ham.

No Vasco, foram 77 jogos, com oito gols marcados e 16 assistências, mas o fim de sua passagem pelo clube foi marcado por um incidente fora de campo.

No final de março de 2025, uma advogada que alegou ter tido um relacionamento amoroso com o jogador apresentou queixa contra ele por "violência física e psicológica".

Segundo a imprensa, Payet admitiu ter tido um caso extraconjugal, mas negou a violência. Ele ainda aguarda julgamento pelo caso.