Luxemburgo se aposentou como técnico de futebol em 2023 - Reprodução / Band

Luxemburgo se aposentou como técnico de futebol em 2023Reprodução / Band

Publicado 22/03/2026 15:33

está recuperado de infecção pulmonar que o levou à Vanderlei Luxemburgo anunciou neste domingo (22) queque o levou à internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, no Tocantins. O ex-treinador usou as redes sociais para informar que recebeu alta hospitalar e seguirá o tratamento em casa.

Luxemburgo estava internado desde sexta-feira (20). Segundo ele, a recomendação médica é diminuir o ritmo de atividades neste momento final de recuperação. Aos 73 anos, ele deu entrada no hospital com pressão arterial controlada, respiração normal e quadro considerado estável, segundo o boletim médico.



"Eu sou igual vara de marmelo. Enverga, mas não quebra. A gente fica meio torto, mas daqui a pouco ajeita de novo. [...] Quando cheguei de Brasília, estava muito mal, com calafrio. No dia seguinte, continuei, vim para o hospital e fiz um tratamento intensivo para combater a bactéria. Estou totalmente recuperado e bem de saúde. Estou preparado para novas batalhas", avisou.



Vanderlei Luxemburgo troca futebol por política



Um dia antes da internação, Luxemburgo havia sido oficializado como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, pelo Podemos.





