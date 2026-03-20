Luxemburgo anunciou sua aposentadoria - Reprodução / Band

Luxemburgo anunciou sua aposentadoriaReprodução / Band

Publicado 20/03/2026 17:03

Rio - Vanderlei Luxemburgo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, no Tocantins. O ex-treinador, de 73 anos, deu entrada na unidade com suspeita de infecção pulmonar. Segundo boletim médico, ele está consciente, com funções da pressão e respiração normais. O quadro de saúde considerado estável.

"O Professor encontra-se em Palmas, sob cuidados médicos normais, realizando exames de rotina que, inclusive, já estavam previstos e não foram feitos, e está aproveitando para colocar tudo em dia. (Luxemburgo) permanece em observação por orientação médica e deverá receber alta em breve", disse a nota divulgada pela assessoria do ex-treinador.

Luxemburgo está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Desde então, se manteve focado em uma migração para a vida política. O ex-treinador foi oficializado nesta última quinta-feira (19) pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins. Em 2022, ele tentou disputar a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.

Luxemburgo figura entre os treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, onde também conquistou a Copa do Brasil, além de somar importantes conquistas em competições estaduais. O ex-treinador também teve passagens pela seleção brasileira e Real Madrid.