Luxemburgo anunciou sua aposentadoriaReprodução / Band

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Rio - Vanderlei Luxemburgo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Thereza, em Palmas, no Tocantins. O ex-treinador, de 73 anos, deu entrada na unidade com suspeita de infecção pulmonar. Segundo boletim médico, ele está consciente, com funções da pressão e respiração normais. O quadro de saúde considerado estável.
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"O Professor encontra-se em Palmas, sob cuidados médicos normais, realizando exames de rotina que, inclusive, já estavam previstos e não foram feitos, e está aproveitando para colocar tudo em dia. (Luxemburgo) permanece em observação por orientação médica e deverá receber alta em breve", disse a nota divulgada pela assessoria do ex-treinador.
Luxemburgo está afastado do futebol desde 2023, quando comandou o Corinthians. Desde então, se manteve focado em uma migração para a vida política. O ex-treinador foi oficializado nesta última quinta-feira (19) pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins. Em 2022, ele tentou disputar a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido.
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Luxemburgo figura entre os treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, onde também conquistou a Copa do Brasil, além de somar importantes conquistas em competições estaduais. O ex-treinador também teve passagens pela seleção brasileira e Real Madrid.