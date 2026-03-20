Sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2026
07/04 - Barracas Central (ARG) x Vasco, às 19h, em local a ser definido.
09/04 - Botafogo x Caracas (VEN), às 19h, no Estádio Nilton Santos.
14/04 - Vasco x Audax Italiano (CHI), às 21h, em São Januário.
15/04 - Racing (ARG) x Botafogo, às 19h, no estádio Presidente Perón.
28/04 - Botafogo x Independiente (BOL), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
30/04 - Vasco x Olimpia (PAR), às 19h, em São Januário.
06/05 - Audax Italiano (CHI) x Vasco, às 19h, no estádio Bicentenario De La Florida.
06/05 - Botafogo x Racing (ARG), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
20/05 - Olimpia (PAR) x Vasco, às 19h, no Defensores del Chaco.
20/05 - Independiente (BOL) x Botafogo, às 21h, no estádio Olímpico Patria.
27/05 - Caracas (VEN) x Botafogo, às 19h, no estádio Olímpico de la U.C.V.
27/05 - Vasco x Barracas Central (ARG), às 21h30, em São Januário.
