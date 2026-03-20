Sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2026Daniel Duarte / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Conmebol divulgou a tabela detalhada da fase de grupos da Sul-Americana de 2026 nesta sexta-feira (20). O Vasco estreará contra o Barracas Central (ARG) no dia 7 de abril, em local a ser definido. O Cruz-Maltino é a equipe visitante do confronto. O primeiro jogo do Botafogo será diante do Caracas (VEN), em 9 de abril, no Estádio Nilton Santos.
O Glorioso está no Grupo E, junto com Racing (ARG), Independiente (BOL) e Caracas (VEN). Já o Vasco aparece no Grupo G, com Olimpia (PAR), Audax Italiano (CHI) e Barracas Central (ARG).

Veja a tabela 

1ª rodada
07/04 - Barracas Central (ARG) x Vasco, às 19h, em local a ser definido.
09/04 - Botafogo x Caracas (VEN), às 19h, no Estádio Nilton Santos.
 
2ª rodada
14/04 - Vasco x Audax Italiano (CHI), às 21h, em São Januário.
15/04 - Racing (ARG) x Botafogo, às 19h, no estádio Presidente Perón.
 
3ª rodada
28/04 - Botafogo x Independiente (BOL), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
30/04 - Vasco x Olimpia (PAR), às 19h, em São Januário.
 
4ª rodada
06/05 - Audax Italiano (CHI) x Vasco, às 19h, no estádio Bicentenario De La Florida.
06/05 - Botafogo x Racing (ARG), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
 
5ª rodada
20/05 - Olimpia (PAR) x Vasco, às 19h, no Defensores del Chaco.
20/05 - Independiente (BOL) x Botafogo, às 21h, no estádio Olímpico Patria.
 
6ª rodada
27/05 - Caracas (VEN) x Botafogo, às 19h, no estádio Olímpico de la U.C.V.
27/05 - Vasco x Barracas Central (ARG), às 21h30, em São Januário.