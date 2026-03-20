Conmebol sorteou os grupos da Libertadores em 2026 - Daniel Duarte / AFP

Conmebol sorteou os grupos da Libertadores em 2026Daniel Duarte / AFP

Publicado 20/03/2026 20:00 | Atualizado 20/03/2026 20:03

Rio - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (20) a tabela detalhada com datas, horários e locais dos jogos da fase de grupos da Libertadores. Atual campeão, o Flamengo estreia no dia 8 de abril, contra o Cusco, na altitude da cidade homônima. Já o Fluminense, por sua vez, entra em campo no dia 7, contra o La Guaira, na Venezuela.

Fluminense e Flamengo terão os maiores deslocamentos na fase de grupos da Libertadores entre os clubes brasileiros. O Tricolor das Laranjeiras vai percorrer a maior distância, com 9.976 km, além da altitude de 3.650 metros de La Paz. Já o Rubro-Negro não fica muito atrás e viajará por 9.954 km, incluindo a altitude de 3.399 metros de Cusco.

O futebol brasileiro defende a maior hegemonia da história da Libertadores. Desde 2019, o campeão é um clube do país. De lá para cá, o Flamengo conquistou três títulos (2019, 2022 e 2025), enquanto o Palmeiras ganhou duas vezes (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024) ganharam uma vez cada. O domínio fez o Brasil igualar a Argentina em títulos (25).

Veja os jogos de Flamengo e Fluminense da fase de grupos da Libertadores:

1ª rodada

07/04 - Deportivo La Guaira x Fluminense, às 19h (de Brasília), no Olímpico de la UCV

08/04 - Cusco x Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Inca Garcilaso de la Vega

2ª rodada

15/04 - Fluminense x Independiente Rivadavia, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

16/04 - Flamengo x Independiente Medellín, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

3ª rodada

29/04 - Estudiantes x Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirsch

30/04 - Bolívar x Fluminense, às 19h (de Brasília), no Hernando Siles

4ª rodada

06/05 - Independiente Rivadavia x Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Malvinas Argentinas

07/05 - Independiente Medellín x Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot

5ª rodada

19/05 - Fluminense x Bolívar, às 19h (de Brasília), no Maracanã

20/05 - Flamengo x Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

6ª rodada

26/05 - Flamengo x Cusco, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

27/05 - Fluminense x Deportivo La Guaira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã