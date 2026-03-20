Neymar vive expectativa de voltar a ser convocado para a Seleção BrasileiraRaul Baretta/Santos FC
Shaquille O’Neal aconselha Neymar a usar críticas como motivação: 'Até Jordan e LeBron sofreram'
Ex-pivô comenta ausência do brasileiro na Seleção e cita experiência própria
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Libertadores e Sul-Americana têm alteração em critério de desempate na fase de grupos
A mudança já vale para 2026
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Partida está marcada para acontecer na próxima sexta-feira (27), em La Bombonera
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