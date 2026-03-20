Neymar vive expectativa de voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira - Raul Baretta/Santos FC

Neymar vive expectativa de voltar a ser convocado para a Seleção BrasileiraRaul Baretta/Santos FC

Publicado 20/03/2026 19:09

Rio - Shaquille O'Neal está no Brasil para se apresentar como DJ no Lollapalooza e não poderia estar mais à vontade. Admirador do país, o astro do basquete é fã do filme "Cidade de Deus" e de Neymar, sobre o qual falou em entrevista nesta sexta-feira (20). O tetracampeão da NBA aconselhou o craque brasileiro e fez uma comparação com lendas do basquete, como Michael Jordan e LeBron James.

"Todos podem receber críticas, mas ninguém pode me criticar mais do que eu critico a mim mesmo. Quando você lê: 'Shaq fez 50 pontos e perdeu', você acha que eu não estou chateado com isso? Às vezes você tem que olhar a crítica e ver se tem alguma verdade nela. Na minha carreira algumas foram verdadeiras e outras sem noção. Eu usava como motivação", refletiu o ex-jogador de basquete, hoje com 54 anos.

Perguntado sobre as críticas que tem sofrido Neymar, fora de todas as cinco convocações do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Shaq afirmou que, quando jogava, usava a pressão como combustível. O ex-pivô, que foi quatro vezes campeão da NBA e três vezes eleito o melhor jogador das finais da liga de basquete americana, deu conselhos ao atacante do Santos.

"Neymar já venceu muitos campeonatos, mas precisa vencer a Copa do Mundo. Tenho certeza que as pessoas estão falando sobre ele e espero que ele use as críticas como motivação e consiga alcançar esse objetivo. Quando você está nessa vida, sempre vai enfrentar críticas. Até o grande Michael Jordan e LeBron James sofreram críticas. Isso faz parte do trabalho. Em algum momento você tem que ganhar títulos. E eu consegui fazer isso", finalizou.