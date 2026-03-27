Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 10:14

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, abordou sobre qual o perfil de homem a interessa. Na sua opinião, um parceiro ideal precisa ter a mesma mentalidade dela. A beldade deseja alguém que esteja disposto a ter uma condição financeira parecida com a dela e também que tenha atitude.

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"Se eu quero ter uma vida boa, a pessoa ao meu lado precisa estar à altura, não só financeiramente, mas também em atitude, mentalidade e ambição. Não abro mão dos meus padrões", disse em entrevista ao portal "Popular".

Ana Paula Galli é modelo, mas neste momento está trabalhando no mercado imobiliário. A beldade contou que não tem um ramo fixo e que poderá mudar novamente no futuro.

"Eu sei me reinventar. Hoje é o mercado imobiliário, amanhã pode ser outra coisa. O importante é a mentalidade e o desejo de crescer. Dinheiro vem e vai, mas a atitude permanece", concluiu.