Artur é o novo reforço do São Paulo - Divulgação/São Paulo

Artur é o novo reforço do São PauloDivulgação/São Paulo

Publicado 28/03/2026 21:30

Rio - O São Paulo anunciou neste sábado (28) a contratação do atacante Artur, ex-Botafogo. O jogador chega por empréstimo até o final do ano, com cláusula de compra. O clube paulista vai arcar com 60% do salário durante o período, enquanto os cariocas vão pagar 40% do vencimento.

O acordo prevê uma cláusula de compra. Caso o jogador receba uma proposta, o São Paulo poderá adquirir 60% dos direitos do atacante por 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões), com início do pagamento previsto para janeiro de 2027.

"Estou muito feliz, porque é a realização de um sonho, e espero poder corresponder a todas as expectativas neste clube gigantesco que é o São Paulo. Estou ansioso para poder jogar no MorumBIS. Dá aquele frio na barriga para encontrar logo a torcida tricolor", disse Artur.

Artur, de 28 anos, foi contratado pelo Botafogo em 2025 por 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões na cotação da época) junto ao Zenit, da Rússia. O atacante marcou dez gols e deu cinco assistências em 60 jogos. Nos últimos jogos, ficou como opção no banco de reservas e perdeu espaço.

Contratado para substituir Luiz Henrique, Artur não conseguiu se firmar e sofreu com oscilações. Em meio a reformulação por causa dos problemas financeiros, o Botafogo viu a oportunidade de tentar recuperar o investimento. Em 2026, o Alvinegro já negociou outros nomes importantes como Marlon Freitas e Savarino.

Revelado pelo Palmeiras, Artur se destacou no Bahia durante empréstimo e depois foi negociado com o Bragantino. Em 2023, foi recomprado pelo Alviverde após se destacar em Bragança Paulista, mas logo em seguida foi vendido para o Zenit, da Rússia.