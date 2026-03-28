Artur é o novo reforço do São PauloDivulgação/São Paulo
São Paulo anuncia contratação de Artur, ex-Botafogo
Atacante chega por empréstimo até o final do ano
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