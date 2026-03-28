Escócia perdeu para Japão em amistoso - Andy Buchanan / AFP

Escócia perdeu para Japão em amistosoAndy Buchanan / AFP

Publicado 28/03/2026 20:00 | Atualizado 28/03/2026 20:09

Rio - No penúltimo teste antes da convocação para a Copa do Mundo, a Escócia decepcionou e perdeu para o Japão por 1 a 0, neste sábado (28), no Estádio Hampden Park, em Glasgow. Adversário do Brasil no Mundial, a seleção escocesa teve uma atuação pouco inspirada e perdeu com gol do atacante Junya Ito.

Na primeira etapa, a seleção japonesa teve mais posse de bola e finalizações, mesmo atuando fora de casa. O melhor momento dos asiáticos foi em um chute do volante Ao Tanaka, do Leeds, da Inglaterra, aos 37 minutos, que recebeu dentro da área e acertou a trave do goleiro Angus Gunn.

O meia Scott McTominay, principal jogador da seleção escocesa, teve a chance de abrir o placar aos quatro minutos de partida. Como um centroavante, o camisa 4 apareceu dentro da área após cruzamento de John McGinn e chutou forte, mas o goleiro Zion Suzuki defendeu no susto e evitou o gol adversário.

Já a segunda etapa foi mais equilibrada. Os donos da casa saíram mais vezes e conseguiram dar trabalho para o arqueiro japonês. Em um dos lances, o lateral-esquerdo Andrew Robertson, do Liverpool, da Inglaterra, fez ótima jogada no ataque e chutou da entrada da área, mas Suzuki apareceu mais uma vez.

Quando tudo parecia encaminhado para o empate, apareceu a estrela do atacante Junya Ito, que entrou na segunda etapa. Aos 38, o experiente atacante do Genk, da Bélgica, pegou a bola no meio de campo e armou boa troca de passes. O próprio número 14 apareceu dentro da área para limpar o adversário e abrir o placar.

Na Copa do Mundo, a Escócia está no Grupo C e será o terceiro adversário do Brasil na fase de grupos. Os escoceses, assim como a seleção brasileira, também enfrentará Marrocos e Haiti. Já o Japão está no Grupo F e enfrentará Holanda, Tunísia e mais um classificado da repescagem europeia.