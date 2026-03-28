Escócia perdeu para Japão em amistosoAndy Buchanan / AFP
Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Escócia perde para Japão em amistoso
Escoceses jogam mal e perdem em casa
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