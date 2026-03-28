Senegal exibiu troféu da Copa Africana de Nações - Julien De Rosa / AFP

Senegal exibiu troféu da Copa Africana de NaçõesJulien De Rosa / AFP

Publicado 28/03/2026 17:30

Rio - Após ter o título revogado, Senegal exibiu o troféu da Copa Africana de Nações antes do amistoso contra o Peru, neste sábado (28), no Stade de France, em Paris. Na entrada em campo, os senegaleses levou a taça, conquistada após a vitória sobre Marrocos por 1 a 0, em janeiro deste ano.

Recentemente, a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) concedeu o título ao Marrocos, então vice-campeão, e determinou que Senegal entregasse o troféu. A Federação Senegalesa de Futebol entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para reverter a decisão.

Após o vice-campeonato, Marrocos entrou com uma ação alegando abandono de campo de Senegal. Nos acréscimos da partida, os jogadores senegaleses se retiraram de campo após um pênalti marcado para os marroquinos nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado sem gols.

Apesar disso, Marrocos não aproveitou a oportunidade e viu Brahim Díaz perder a cobrança. Após o empate sem gols no tempo normal, o jogo caminhou para a prorrogação. No tempo extra, Papa Gueye marcou o gol da vitória senegalesa e se tornou o herói da conquista do título.

A comissão da Confederação Africana de Futebol julgou o recurso de Marrocos e reconheceu que houve W.O. Com isso, revogou o título de Senegal e decretou os marroquinos campeões com a vitória por 3 a 0. A decisão foi considerada controversa e a história ainda parece longe de ter o último capítulo.

Em meio a polêmica envolvendo o título da Copa Africana, Senegal e Marrocos se preparam para a Copa do Mundo. Os marroquinos estão no Grupo C ao lado do Brasil, Escócia e Haiti, enquanto os senegaleses estão no Grupo I junto com França, Noruega e o vencedor do confronto entre Bolívia e Iraque na repescagem.