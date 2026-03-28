Gui Santos vive bom momento na NBA - Adam Hagy / AFP

Gui Santos vive bom momento na NBAAdam Hagy / AFP

Publicado 28/03/2026 21:00

Rio - O brasileiro Gui Santos vive grande fase na NBA. O ala tem conquistado espaço a cada jogo e tem sido o grande destaque da retomada do Golden State Warriors, que ainda sonha em disputar os playoffs da liga. Nos últimos três jogos, o jogador somou 74 pontos, com média de 24,6 pontos por partida.

Sem o astro Stephen Curry e o experiente Jimmy Butler, o Golden State Warriors enfrentou dificuldades na temporada. Gui Santos aproveitou a brecha para se consolidar. Recentemente, se tornou apenas o quarto brasileiro na história da NBA a anotar mais de 30 pontos em um jogo, na vitória sobre o Brooklyn Nets.

A ascensão do brasileiro virou uma boa notícia para o Golden State Warriors em um momento nebuloso com tantas lesões. Após ser o cestinha do jogo contra o Brooklyn Nets, Gui Santos quase foi o cestinha pelo segundo jogo consecutivo na vitória sobre o Washington Wizards — fez apenas um a menos.

Foi a terceira vitória consecutiva do Golden State Warriors, que ocupa a 10ª colocação na Conferência Oeste com 36 vitórias e 38 derrotas. Praticamente garantido no play-in, o Warriors tenta melhorar a posição na classificação para conseguir se colocar numa chave melhor pela briga por playoffs.