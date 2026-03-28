LeBron James realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny na NBA - Adam Pantozzi / AFP

LeBron James realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny na NBAAdam Pantozzi / AFP

Publicado 28/03/2026 20:30

Rio - LeBron James e o filho Bronny fizeram na NBA. Pela primeira vez na história da liga norte-americana de basquete, um pai deu assistência para o filho pontuar. O lance inédito aconteceu na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets por 116 a 99, neste sábado (28), em Los Angeles, na Califórnia.

O lance aconteceu na metade do segundo quarto da partida. Bronny serviu LeBron James, que usou o corpo contra dois marcadores e devolveu para o filho. O camisa 9, livre de marcação, arremessou de três pontos e fez a cesta, que foi considerada a primeira assistência de pai para filho da história da NBA.

LeBron James, de 41 anos, está disputando sua 23ª temporada na NBA. O astro estabeleceu um recorde histórico de longevidade na história da liga norte-americana de basquete. Atualmente, ele é o maior cestinha de todos os tempos, além de detentor do recorde de mais partidas. Já Bronny está no segundo ano.

Bronny foi a 55ª escolha dos Lakers no recrutamento de jovens para a NBA em 2024, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 20 anos, precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido em 2023, durante treinamento na universidade, para entrar na liga norte-americana de basquete.