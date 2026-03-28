LeBron James realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny na NBAAdam Pantozzi / AFP
LeBron James dá assistência para filho e alcança feito inédito na NBA
Pela primeira vez na história um pai deu passe para o filho pontuar na liga
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