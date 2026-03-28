Wallace Yan em treino do Flamengo no CT Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo
Wallace Yan ganha confiança de Leonardo Jardim e pode 'furar fila' no Flamengo
Mudança no comando fez o jogador ganhar mais espaço
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Ele ainda destacou que admirava o atacante
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