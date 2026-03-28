Wallace Yan em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Wallace Yan em treino do Flamengo no CT Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 28/03/2026 18:30 | Atualizado 28/03/2026 19:08

Rio - Após quase deixar o Flamengo no início da temporada, Wallace Yan vê a oportunidade de furar a fila e receber mais chances. O centroavante ganhou a confiança do técnico Leonardo Jardim e pode ganhar mais minutos nos próximos jogos.

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, Wallace Yan quase foi negociado com o Bragantino, no início do ano. Porém, a negociação não deu certo e o jogador voltou a ficar à disposição do treinador, mas foi pouco aproveitado. No último jogo do técnico, jogou apenas cinco minutos.

A mudança no comando trouxe esperança para Wallace Yan. O atacante tem perfil que se encaixa no modelo de jogo do português, que quer melhorar a transição ofensiva do Flamengo. Por isso, a velocidade do jovem é vista como fundamental para isso, o que pode lhe render mais chances em breve.

Recentemente, Leonardo Jardim manifestou o desejo de dar mais oportunidades para o jogador. O treinador também manteve a posição junto aos dirigentes, segundo o "ge". Desde a chegada do técnico português, Wallace Yan atuou em duas partidas, mas contra o Corinthians já foi um indício que será mais utilizado.

Em meio a isso, Gonzalo Plata perdeu espaço com Leonardo Jardim. Titular com Filipe Luís, o atacante equatoriano voltou a ser utilizado pelo lado do campo e viu Wallace Yan passar à frente na disputa. Por enquanto, ele é o reserva imediato de Pedro. Há a possibilidade de chegar reforço no meio do ano.