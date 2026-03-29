Leonardo Jardim em treino pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/03/2026 15:30

Rio - A chegada de Leonardo Jardim mexeu com o Flamengo. A mudança tática promovida pelo treinador, mesmo que sutil, foi o suficiente para aumentar a concorrência por vaga no time titular, principalmente no setor ofensivo. Nomes que antes eram reservas, recuperaram espaço e acirraram a disputa interna.

No ataque, Samuel Lino e Pedro recuperaram o prestígio, algo que tinha perdido com Filipe Luís. Segunda maior contratação da história do Flamengo, Lino se destacou nos primeiros jogos com Leonardo Jardim e tirou espaço de nomes como Everton Cebolinha. Já Pedro recuperou a vaga, antes ocupada por Plata.

Preterido por Jardim, Plata tem o futuro incerto no Flamengo. O atacante equatoriano não agradou a nova comissão técnica, principalmente pelo comportamento fora das quatro linhas. Com isso, até Wallace Yan, quase negociado com o Bragantino no início do ano, passou na frente na fila.



Além de Everton Cebolinha e Plata, que eram titulares com Filipe Luís, outro nome que perdeu espaço foi Luiz Araújo. Nos primeiros cinco jogos de Leonardo Jardim, o atacante entrou em campo quatro vezes, mas teve uma baixa minutagem. Ele soma 100 minutos em campo, sendo 90 contra o Remo.

Leonardo Jardim aproveitou a pausa no calendário por causa da Data Fifa para implementar mais o seu estilo de jogo. O treinador português estreou na final do Carioca e teve pouco tempo de treino para adaptar o seu jeito, tendo aproveitado ainda muita coisa implementada por Filipe Luís.