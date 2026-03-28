Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no FlamengoFlamengo TV

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Rio - O Flamengo priorizou a contratação de um centroavante, mas terminou as janelas do início do ano sem encontrar uma solução. O Rubro-Negro mirou em contratações de peso para o ataque, mas a mudança no comando da equipe pode também alterar o perfil na busca por reforços no meio do ano.
A próxima janela de transferências ficará aberta entre 20 de julho e 11 de setembro, somente após a Copa do Mundo de 2026. O Flamengo priorizará o ataque, já que ainda procura um reserva para Pedro, que voltou a ter prestígio após a chegada do técnico Leonardo Jardim, além de repor a possível saída de Plata.
Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, Gonzalo Plata perdeu espaço. Internamente, há um incômodo com a postura do jogador equatoriano fora de campo, principalmente em relação a sua vida social. Isso, aliás, já incomodava desde a era Filipe Luís, mas o atacante era titular.
Após a mudança no comando, Plata voltou para o banco de reservas e perdeu prestígio com a nova comissão técnica. Nos últimos dias, o jogador manifestou insatisfação nas redes sociais, além de apagar quase todas as fotos com a camisa do Flamengo.
Recentemente, o Flamengo fez uma sondagem pelo atacante Kevin Viveros, do Athletico-PR, mas não fez proposta. O Rubro-Negro também monitora a situação de Luiz Henrique, do Zenit, da Rússia, e avalia fazer uma oferta no meio do ano.
O Flamengo gastou mais de R$ 330 milhões e viveu sua janela de transferências mais cara da história, mas mesmo assim não reforçou o ataque. O Rubro-Negro tentou a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas não chegou a um acordo com o clube mineiro.
 
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Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no Flamengo
Com Jardim, Plata perde força e vê espaço diminuir diante da nova configuração ofensiva