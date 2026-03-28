Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no Flamengo - Flamengo TV

Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no FlamengoFlamengo TV

Publicado 28/03/2026 14:30

Rio - O Flamengo priorizou a contratação de um centroavante, mas terminou as janelas do início do ano sem encontrar uma solução. O Rubro-Negro mirou em contratações de peso para o ataque, mas a mudança no comando da equipe pode também alterar o perfil na busca por reforços no meio do ano.

A próxima janela de transferências ficará aberta entre 20 de julho e 11 de setembro, somente após a Copa do Mundo de 2026. O Flamengo priorizará o ataque, já que ainda procura um reserva para Pedro, que voltou a ter prestígio após a chegada do técnico Leonardo Jardim, além de repor a possível saída de Plata.

Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, Gonzalo Plata perdeu espaço. Internamente, há um incômodo com a postura do jogador equatoriano fora de campo, principalmente em relação a sua vida social. Isso, aliás, já incomodava desde a era Filipe Luís, mas o atacante era titular.

Após a mudança no comando, Plata voltou para o banco de reservas e perdeu prestígio com a nova comissão técnica. Nos últimos dias, o jogador manifestou insatisfação nas redes sociais, além de apagar quase todas as fotos com a camisa do Flamengo.

O Flamengo gastou mais de R$ 330 milhões e viveu sua janela de transferências mais cara da história, mas mesmo assim não reforçou o ataque. O Rubro-Negro tentou a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas não chegou a um acordo com o clube mineiro.