Kevin Viveros com a camisa do Athletico-PR - Divulgação / Athletico-PR

Kevin Viveros com a camisa do Athletico-PRDivulgação / Athletico-PR

Publicado 27/03/2026 13:10

Rio - Em busca de centroavante, o Flamengo fez sondagem por Kevin Viveros, do Athletico-PR. O Rubro-Negro não avançou nas conversas e nem formalizou proposta, mas mantém o jogador colombiano no radar para a próxima janela de transferências e avalia a situação, segundo o "ge".

O Flamengo não avançou nas conversas porque a diretoria entendeu que era necessário buscar jogadores mais consolidados e fazer investimentos mais pesados para qualificar ainda mais o elenco. Com isso, o Rubro-Negro fechará o início de temporada sem reforçar a posição.

Desde o início do ano, a prioridade era a contratação de um centroavante para disputar posição com Pedro. Com a chegada de Leonardo Jardim, a situação pode ter mudado. Antes, o Flamengo buscava um nome de peso para ser titular. Agora, o camisa 9 ganhou prestígio e o perfil de busca deve ser outro.

O Flamengo gastou mais de R$ 330 milhões e viveu sua janela de transferências mais cara da história, mas mesmo assim não reforçou o ataque. O Rubro-Negro tentou a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas não chegou a um acordo com o clube mineiro.