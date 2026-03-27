Plata em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - Ídolo do Flamengo, Ronaldo Angelim, por meio de suas redes sociais, reprovou as atitudes de Gonzalo Plata após o atacante deixar de seguir o clube em uma rede social. O ex-zagueiro afirmou que admirava o equatoriano, mas disse que ele perdeu moral com a torcida nos últimos dias.
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"Ei, Plata, por que você deixou de seguir o Flamengo, cara? Faz isso não. Tá jogando no clube, nem saiu ainda, tem que respeitar o torcedor. Eu te dava tanta moral, tanto valor pela entrega em campo… perdeu a moral com a gente."

Leonardo Jardim deu o aval para a venda de Plata no meio do ano. O comportamento, criticado nos bastidores ainda na época do antigo treinador, tem incomodado a nova comissão técnica.

Desde que chegou ao Flamengo, Gonzalo Plata soma 76 jogos, com oito gols e dez assistências. O atacante viveu sua melhor fase sob o comando de Filipe Luís e chegou até mesmo a ser utilizado como centroavante em algumas partidas por causa da entrega física e da pressão ao adversário.
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Confira a publicação de Ronaldo Angelim:

 