Plata em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
"Ei, Plata, por que você deixou de seguir o Flamengo, cara? Faz isso não. Tá jogando no clube, nem saiu ainda, tem que respeitar o torcedor. Eu te dava tanta moral, tanto valor pela entrega em campo… perdeu a moral com a gente."
Leonardo Jardim deu o aval para a venda de Plata no meio do ano. O comportamento, criticado nos bastidores ainda na época do antigo treinador, tem incomodado a nova comissão técnica.
Desde que chegou ao Flamengo, Gonzalo Plata soma 76 jogos, com oito gols e dez assistências. O atacante viveu sua melhor fase sob o comando de Filipe Luís e chegou até mesmo a ser utilizado como centroavante em algumas partidas por causa da entrega física e da pressão ao adversário.
Confira a publicação de Ronaldo Angelim:
Ídolo do Flamengo, ex-zagueiro Ronaldo Angelim cobra Plata por ter deixado de seguir o clube nas redes sociais e encerra vídeo dançando forró.— Planeta do Futebol (@futebol_info) March 27, 2026
Reprodução pic.twitter.com/ot94MZnha0
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