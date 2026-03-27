Ainda sem jogar em 2026, Saul se recupera de cirurgia - Gilvan de Souza/Flamengo

Ainda sem jogar em 2026, Saul se recupera de cirurgiaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/03/2026 09:09

Rio - O meia Saúl, que ainda não jogou em 2026, está perto de voltar a treinar pelo Flamengo. Ao longo do mês de março, o jogador retomou o trabalho no campo com fisioterapia, usando chuteira e tênis, e já consegue chutar a bola, com níveis mais elevados de esforço, conforme o "ge".



O espanhol será entregue à preparação física em breve e dependendo da evolução, deve retomar os treinos com os companheiros já na segunda semana de abril. No entanto, há a possibilidade dele sentir dores, já que esta etapa prevê mais intensidade. Caso isso aconteça, o clube pode optar por adiar o seu retorno.



Internamente, o volante é muito elogiado pela sua dedicação na recuperação. Ele também segue uma rotina intensa de cuidados quando está em casa, longe do CT Ninho do Urubu.

O atleta vive a expectativa para ser relacionado pela primeira vez por Leonardo Jardim e reforçar o time na fase de grupos da Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Relembre

Depois de disputar a final da Copa Intercontinental contra o PSG em dezembro, Saúl realizou uma cirurgia no calcanhar esquerdo no início de janeiro para corrigir um problema médico que lhe causava dores há cerca de três meses.



Saúl realizou o procedimento com o médico holandês Niek van Dijk, em Madri, capital da Espanha. Ele começou a recuperação no seu país e em seguida, retornou ao Brasil. Ele utilizou bota e muletas no início do tratamento, mas não precisa mais dos equipamentos.