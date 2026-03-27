Ainda sem jogar em 2026, Saul se recupera de cirurgiaGilvan de Souza/Flamengo
O espanhol será entregue à preparação física em breve e dependendo da evolução, deve retomar os treinos com os companheiros já na segunda semana de abril. No entanto, há a possibilidade dele sentir dores, já que esta etapa prevê mais intensidade. Caso isso aconteça, o clube pode optar por adiar o seu retorno.
Internamente, o volante é muito elogiado pela sua dedicação na recuperação. Ele também segue uma rotina intensa de cuidados quando está em casa, longe do CT Ninho do Urubu.
Relembre
Saúl realizou o procedimento com o médico holandês Niek van Dijk, em Madri, capital da Espanha. Ele começou a recuperação no seu país e em seguida, retornou ao Brasil. Ele utilizou bota e muletas no início do tratamento, mas não precisa mais dos equipamentos.
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