Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/03/2026 16:20

Rio - Convocado por Carlo Ancelotti, o atacante Luiz Henrique, de 25 anos, teve boa atuação ao entrar no segundo tempo da derrota do Brasil por 2 a 1 para a França. De acordo com informações do "LANCENET", o Flamengo pode fazer uma proposta pela contratação do jogador na janela de transferência do meio do ano.

O interesse do Rubro-Negro em Luiz Henrique é antigo. Em 2024, antes do atacante fechar com o Botafogo, o clube carioca chegou a negociar com o Betis a contratação do Moleque de Xerém. Porém, na ocasião, o Alvinegro levou a melhor.

No Zenit, Luiz Henrique não vive seu melhor momento. O clube russo, inclusive, estaria disposto a negociar o atacante por algo em torno de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões). O Flamengo já fez um investimento deste por no ano na contratação de Lucas Paquetá.

Revelado pelo Fluminense, o atacante viveu seu melhor momento na carreira em 2024, quando foi o principal protagonista do ano histórico em que o Botafogo conquistou a Libertadores e o Brasileirão.