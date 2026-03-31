Léo Ortiz comemora gol contra o Remo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz comemora gol contra o RemoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/03/2026 16:34

Rio - Léo Ortiz comentou sobre Filipe Luís e citou diferenças em relação ao novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. O zagueiro rubro-negro, de 30 anos, que esteve presente no lançamento do documentário de Zico, afirmou que ambos têm estilos de jogo diferentes.



"Com o Filipe era uma ideia de jogo mais dele, com características nossas que encaixavam na maneira de ficar mais com a bola. O Jardim, não digo que é um cara que pensa no reativo, mas sim em um jogo mais direto. Se tem oportunidade de atacar o adversário, ele busca implementar mais isso no nosso grupo. Em alguns momentos vamos roubar a bola e buscar o gol mais vezes, e em outros momentos vai ter um equilíbrio", disse Léo Ortiz.



"Não adianta um ataque direto a todo momento e perder muito a bola se desgastando. Em alguns momentos você mantém mais o equilíbrio, tenta girar mais para achar melhor os espaços. Acho que ele tem conseguido usar isso muito bem. Contra o Remo a gente fez muito isso: teve ataque direto, marcamos gols, mas em outros momentos controlamos o jogo com a bola", completou.





Leonardo Jardim ainda não perdeu desde que chegou ao Flamengo. O treinador já esteve à frente do time em cinco jogos, com três vitórias e dois empates. No momento, o clube ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.



Léo Ortiz também atuou com Carlo Ancelotti na seleção brasileira e, apesar de não estar entre os convocados nesta Data Fifa, reforçou que tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo.



"A gente sempre nutre uma esperança (de convocação) por ter participado desse ciclo. Não tive uma constância lá, mas participei, deu para mostrar meu trabalho. Tem que ficar pronto. Passa muito pelo que você faz no clube, no dia a dia", afirmou.



"Com certeza vou estar com a família assistindo (pela TV no dia 18). Todos os brasileiros acabam fazendo isso. Mas vamos deixar o celular de cantinho, trazer uma energia positiva. Se eu estiver, vai ser uma felicidade imensa; senão, vamos apoiar o Brasil e torcer para que venha o hexa", acrescentou. Leia mais: Com saída 'anunciada', Flamengo pretende vender Cebolinha em julho Leonardo Jardim ainda não perdeu desde que chegou ao Flamengo. O treinador já esteve à frente do time em cinco jogos, com três vitórias e dois empates. No momento, o clube ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.Léo Ortiz também atuou com Carlo Ancelotti na seleção brasileira e, apesar de não estar entre os convocados nesta Data Fifa, reforçou que tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo."A gente sempre nutre uma esperança (de convocação) por ter participado desse ciclo. Não tive uma constância lá, mas participei, deu para mostrar meu trabalho. Tem que ficar pronto. Passa muito pelo que você faz no clube, no dia a dia", afirmou."Com certeza vou estar com a família assistindo (pela TV no dia 18). Todos os brasileiros acabam fazendo isso. Mas vamos deixar o celular de cantinho, trazer uma energia positiva. Se eu estiver, vai ser uma felicidade imensa; senão, vamos apoiar o Brasil e torcer para que venha o hexa", acrescentou.