Luiz Henrique em ação pela seleção brasileiraFranck Fife / AFP
Luiz Henrique se esquiva ao ser perguntado sobre jogar no Flamengo: 'Não posso falar'
Atacante foi revelado pelo Fluminense e fez história com a camisa do Botafogo
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