Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira - Franck Fife / AFP

Luiz Henrique em ação pela seleção brasileiraFranck Fife / AFP

Publicado 30/03/2026 21:07 | Atualizado 30/03/2026 21:11

Estados Unidos - Luiz Henrique se esquivou ao ser perguntado se jogaria no Flamengo . O atacante ex- Fluminense Botafogo fez mistério: "Essa resposta eu não posso falar (risos), não posso falar".

Na sequência foi questionado sobre Fluminense e Botafogo, mas ele manteve o mistério: "Não posso falar disso agora. Quero desempenhar o meu melhor no meu clube para que depois possa decidir junto com a minha família", prosseguiu Luiz Henrique, em entrevista ao canal 'GOAT'.

Luiz Henrique é cria do Fluminense e já declarou ser tricolor . O atacante fez história com a camisa do Botafogo, ao ser um dos protagonistas do time que conquistou a Libertadores de 2024 e o Brasileirão do mesmo ano.

Depois do ano mágico com o Botafogo, Luiz Henrique se transferiu para o Zenit (RUS), onde está desde então. O clube russo fechou a contratação por algo em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação da época). Antes de pensar no futuro, o atacante mostrou foco no time e também na conquista de títulos por lá.

"Quero estar trabalhando, fazendo o meu melhor no meu clube para que eu possa estar o mais tranquilo possível. Não posso controlar essas coisas, primeiro chega nos meus agentes. Quero trabalhar, quero estar o mais tranquilo e leve possível. Não posso ficar controlando essas coisas fora de campo, porque pode afetar a mim dentro de campo e o meu clube".

"Deixo isso para meus agentes. Se for para ser, vai ser, mas quero pensar no Zenit, quero conquistar títulos lá. Estamos perto, estamos chegando, para depois eu decidir se volto para o Brasil ou se posso ter uma oportunidade também na Europa. Sempre foi meu sonho de criança estar em um clube de alto nível assim da Inglaterra".