Postagem do Flamengo sobre Zico não pegou bem entre torcedores - Reprodução / perfil do Flamengo no X

Postagem do Flamengo sobre Zico não pegou bem entre torcedoresReprodução / perfil do Flamengo no X

Publicado 30/03/2026 10:48

O Flamengo movimentou as redes sociais na noite de domingo (29), mas com uma polêmica que não pegou bem entre os torcedores e até mesmo entre rivais. O perfil oficial do clube postou uma imagem desfocada de Zico e somente o escudo da camisa visível e com destaque, além da legenda: "Foco no mais importante, Nação".



Em pouco mais de duas horas, a postagem já tinha mais de 1 milhão de visualizações e com muitos comentários críticos. Depois da repercussão negativa, o Rubro-Negro apagou o post.



"O Flamengo sempre foi maior que qualquer jogador. Mas nunca foi maior que sua própria história. E o Zico é a história. Tem coisa que não é sobre marketing, é sobre respeito. Mexer com o Zico é mexer com a essência do Flamengo. Zico é uma lenda no Flamengo , não existe fazer essa gracinha com ele", escreveu um perfil de torcedor.



"A fase não é das melhores. Toca para o lado. Muito tempo sem jogo. Bola de segurança", afirmou outro.



Houve também quem entendesse que a postagem sobre Zico era um recado de que ninguém é maior do que o clube.



"Era só colocar o Plata no lugar do Zico, Flamengo vacilou nisso ai", escreveu outro torcedor.



"Faltou bom senso, se fizesse isso com qualquer outro jogador não teria problema, mas os caras resolveram usar de exemplo logo Zeus no Monte Olimpo", disse outro.

Até mesmo vascaínos saíram em defesa do maior ídolo rubro-negro: "Dá pra entender o sentido, mas faltou bom senso".



"É uma falta de respeito com o maior ídolo do Flamengo", comentou um internauta.