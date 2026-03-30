Postagem do Flamengo sobre Zico não pegou bem entre torcedoresReprodução / perfil do Flamengo no X
Flamengo faz postagem polêmica sobre Zico e apaga após repercussão
Torcedores criticam o que consideraram falta de respeito; outros veem post como recado
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