Léo Pereira, em entrevista transmitida neste domingo (29)Reprodução / ESPN
"Ele [Marquinhos] me surpreendeu e comentou: 'Quem sabe a gente vai estar junto um dia na seleção'. Ele comentou, e eu triste na hora, bem cabisbaixo, mas aconteceu agora [a convocação]. São palavras que guardei comigo. Um jogador com tantos anos de seleção, em alto nível, multicampeão", disse.
Léo Pereira também falou sobre a possibilidade de convocação à Copa do Mundo. Faltando pouco menos de três meses para a competição, ele diz que o assunto é constante entre os jogadores do Flamengo, em especial os que já passaram pela Seleção.
O zagueiro também comentou sobre o gol de Mbappé no amistoso entre Brasil e França, na última quinta-feira (26). "São detalhes que te deixam muito perto da vitória ou da derrota. De repente um atacante igual o Mbappé teve uma oportunidade e fez. Essa letalidade faz com que jogadores assim sejam diferentes."
O Brasil volta a campo para encarar a Croácia nesta terça-feira (31), às 21h, no estádio Camping World, em Orlando.
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