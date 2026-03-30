Léo Pereira, em entrevista transmitida neste domingo (29) - Reprodução / ESPN

Léo Pereira, em entrevista transmitida neste domingo (29)Reprodução / ESPN

Publicado 30/03/2026 09:24

Rio — O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, relembrou da conversa que teve com o defensor Marquinhos, do PSG, após a final da Copa Intercontinental, no último mês de dezembro, quando o clube francês superou o Rubro-Negro nos pênaltis. Ele deu detalhes sobre o papo em entrevista à "ESPN" e falou, na época, que o atleta do time europeu ressaltou a possibilidade dele ser convocado para a Seleção, o que acabou se concretizando.



"Ele [Marquinhos] me surpreendeu e comentou: 'Quem sabe a gente vai estar junto um dia na seleção'. Ele comentou, e eu triste na hora, bem cabisbaixo, mas aconteceu agora [a convocação]. São palavras que guardei comigo. Um jogador com tantos anos de seleção, em alto nível, multicampeão", disse.



Léo Pereira também falou sobre a possibilidade de convocação à Copa do Mundo. Faltando pouco menos de três meses para a competição, ele diz que o assunto é constante entre os jogadores do Flamengo, em especial os que já passaram pela Seleção.

"Não só com esses [Paquetá, Alex Sandro e Danilo], mas outros também. Pedro que não está aqui, Léo [Ortiz]. A gente sempre tenta buscar informações e estar alinhado ao que é pedido aqui. Temos vários companheiros que já estiveram na seleção, então procuramos entender como que cada um está batalhando por essas vagas. É um privilégio e momento único da carreira de cada jogador."



O zagueiro também comentou sobre o gol de Mbappé no amistoso entre Brasil e França, na última quinta-feira (26). "São detalhes que te deixam muito perto da vitória ou da derrota. De repente um atacante igual o Mbappé teve uma oportunidade e fez. Essa letalidade faz com que jogadores assim sejam diferentes."



O Brasil volta a campo para encarar a Croácia nesta terça-feira (31), às 21h, no estádio Camping World, em Orlando.