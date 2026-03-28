Filipe Luís foi demitido do Flamengo em março de 2026 - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Filipe Luís foi demitido do Flamengo em março de 2026Patrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 28/03/2026 19:30

Rio - Demitido do Flamengo no início deste ano, Filipe Luís não demonstra mágoas e não consegue deixar o time do coração de lado de jeito nenhum. O treinador, de 40 anos, curte férias na Espanha e aproveitou para acompanhar a vitória dos Garotos do Ninho sobre o PSG, da França, por 2 a 1, no Mundial Sub-12. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", ele admitiu o início ruim e explicou a demissão.

"Estou muito bem. Tivemos um ano incrível no ano passado. Ganhamos todos os principais títulos. Foi uma temporada perfeita. Foi uma pena a final contra o PSG nos pênaltis (Copa Intercontinental), foi de partir o coração. Este ano não começamos tão bem e o clube decidiu encerrar o ciclo, do qual sou muito orgulhoso, tanto como jogador quanto como treinador. Só tenho palavras de gratidão por tudo que vivi lá", disse.

Após viver uma temporada mágica com os títulos do Carioca, Brasileirão e Libertadores, Filipe Luís teve problemas com o rendimento do Flamengo no início de 2026. O Rubro-Negro perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana diante do Lanús, da Argentina, em pleno Maracanã. A decisão pela demissão foi do presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como "Bap".

Filipe Luís foi demitido na madrugada do dia 3 de março, após a goleada do Flamengo sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. O treinador enfrentava um desgaste com o presidente Luiz Eduardo Baptista. Desde 2024, foram 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, além dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores.

Após demitir Filipe Luís, o Flamengo contratou o técnico Leonardo Jardim. O treinador português estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro, em dezembro do ano passado. Na época, ele alegou que faria pausa na carreira para "preservar a saúde física e mental". Ao todo, foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas no comando da Raposa, que ficou em terceiro lugar no Brasileirão.