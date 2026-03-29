Pulgar tem futuro incerto no Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Pulgar tem futuro incerto no FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 29/03/2026 21:00

Rio - Um dos pilares do Flamengo, Pulgar tem o futuro incerto. O novo vínculo deixou a permanência do volante chileno em risco por causa do valor da nova multa rescisória, que valerá a partir de junho. Não há propostas, mas a diretoria rubro-negra vai avaliar a situação nos próximos meses, segundo o "ge".

No ano passado, Pulgar renovou contrato até o fim de 2027. Porém, uma cláusula determina a redução do valor da multa rescisória para 6 milhões de dólares (R$ 31,5 milhões na cotação atual). A situação é semelhante ao que aconteceu com Gerson, quando também teve a multa reduzida na renovação.

Pulgar tinha contrato até o fim de 2025 e estava disposto a sair do Flamengo, mas mudou de ideia após se sentir valorizado esportivamente pelo então técnico Filipe Luís. O volante, de 32 anos, se tornou um dos pilares do time e permanece titular mesmo com a troca no comando.

O Flamengo, por enquanto, está tranquilo, já que o mercado tende a ser reduzido para o volante. Além disso, o Chile também não se classificou para a Copa do Mundo de 2026, o que diminui a exposição do jogador a nível mundial. Na temporada, Pulgar soma 14 jogos e dois gols.