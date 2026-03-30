Gonzalo Plata foi acolhido no Equador - Rodrigo Buendia / AFP

Gonzalo Plata foi acolhido no EquadorRodrigo Buendia / AFP

Publicado 30/03/2026 19:50 | Atualizado 30/03/2026 19:51

Rio - Em meio aos questionamentos sobre disciplina e adaptação no Flamengo, o atacante Gonzalo Plata encontrou um porto seguro na seleção equatoriana durante a Data Fifa. O jogador, de 25 anos, ficou com o futuro incerto depois que o técnico Leonardo Jardim observou "dificuldade de integração". Apesar dos rumores, ele foi recebido de braços abertos pelo treinador Sebastián Beccacece.

"Estar aqui (no Equador) me faz esquecer de todas as coisas que acontecem fora do meu entorno (no Flamengo)", disse Gonzalo Plata antes do empate no amistoso com Marrocos.

Gonzalo Plata foi titular no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, na última sexta-feira (27), em Madri, e está à disposição para o confronto com a Holanda, nesta terça-feira (31), em Eindhoven. Este será o último teste antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo. O atacante equatoriano vive a expectativa pela convocação para jogar o Mundial.

Nos últimos dias, houve relatos de casos de indisciplina de Plata nas dependências do clube, bem como suas festas noturnas. Há também especulações a respeito de uma possível saída do Flamengo, onde chegou em agosto de 2024, após sua passagem pelo Al-Sadd, do Catar. O técnico Leonardo Jardim chegou a cobrar "concentração, atitude e empenho físico" durante a coletiva, no dia 23 de março.

Na seleção equatoriana, Gonzalo Plata tem a confiança do técnico Sebastián Beccacece e é considerado uma peça "insubstituível" e com capacidade de desequilibrar os jogos com seu estilo arrojado. No Flamengo, o atacante era titular com Filipe Luís por causa da sua força física para marcar pressão. Porém, a mudança no comando fez o jogador perder espaço, além do prestígio.

Casos de indisciplina não são novidade no histórico do jogador. Quando atuava no Valladolid, da Espanha, Plata sofreu um acidente de carro após ter consumido álcool. A imprensa também criticou sua ida a uma boate em Nova York, nos Estados Unidos, durante uma viagem para fazer amistosos com a seleção equatoriana, em 2024.

Contratado em agosto de 2024 junto ao Al-Sadd, do Catar, por R$ 52 milhões, Gonzalo Plata era titular com Filipe Luís. Porém, a mudança no comando fez o equatoriano perder espaço. Ao todo, tem 76 jogos, sendo 50 como titular, oito gols e dez assistências. Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo, o técnico Sebastián Beccacece revelou ter quase 20 nomes certos. A questão é se o histórico disciplinar pesará.