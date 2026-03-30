Carrascal, do Flamengo, foi convocado pela Colômbia
Carrascal será o primeiro jogador rubro-negro a voltar após a Data Fifa. O Flamengo ainda aguarda os retornos de Gonzalo Plata, Danilo, Léo Pereira, Guillermo Varela, Nicolás De La Cruz e Giorgian de Arrascaeta.
Pela seleção colombiana, Carrascal teve pouca minutagem. No primeiro jogo, na derrota por 2 a 1 para a Croácia, o atleta entrou aos 18 minutos do segundo tempo e teve atuação discreta, sem finalizar. Já no revés por 3 a 1 para França, no último domingo (29), o meia-atacante não saiu do banco.
Contratado no ano passado, Carrascal soma 38 jogos, com cinco gols e oito assistências. Na temporada atual, são 14 partidas, dois gols e três assistências.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.