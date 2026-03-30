Carrascal, do Flamengo, foi convocado pela Colômbia

Rio - O Flamengo aguarda o retorno dos jogadores convocados por suas seleções respectivas seleções nesta Data Fifa e já pode ter um reforço importante contra o Bragantino. Após defender a Colômbia, Jorge Carrascal está retornando ao Brasil e a expectativa do Rubro-Negro é contar com o atleta no treino de terça-feira (31).

Carrascal será o primeiro jogador rubro-negro a voltar após a Data Fifa. O Flamengo ainda aguarda os retornos de Gonzalo Plata, Danilo, Léo Pereira, Guillermo Varela, Nicolás De La Cruz e Giorgian de Arrascaeta.
Leia mais: Léo Pereira revela papo com Filipe Luís depois de convocação

Pela seleção colombiana, Carrascal teve pouca minutagem. No primeiro jogo, na derrota por 2 a 1 para a Croácia, o atleta entrou aos 18 minutos do segundo tempo e teve atuação discreta, sem finalizar. Já no revés por 3 a 1 para França, no último domingo (29), o meia-atacante não saiu do banco.

Contratado no ano passado, Carrascal soma 38 jogos, com cinco gols e oito assistências. Na temporada atual, são 14 partidas, dois gols e três assistências.
O próximo compromisso do Flamengo será contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira sábado (2), a partir das 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, pela nona rodada do Brasileirão.