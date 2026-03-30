Léo Pereira em campo pela SeleçãoAFP
Léo Pereira revela papo com Filipe Luís depois de convocação: 'Sou muito grato'
Zagueiro, de 30 anos, foi titular em derrota para a França
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