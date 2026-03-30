Léo Pereira em campo pela Seleção - AFP

Léo Pereira em campo pela SeleçãoAFP

Publicado 30/03/2026 17:20 | Atualizado 30/03/2026 17:24

Rio - Convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França e Croácia, o zagueiro Léo Pereira, de 30 anos, revelou que teve uma conversa com Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, no mesmo dia em que foi chamado.

"No dia da convocação, como moramos no mesmo condomínio, fiz questão de encontrá-lo pessoalmente. Sou muito grato. Ele me disse que o Carlo Ancelotti já tinha perguntado sobre mim", contou em entrevista à "TNT Sports".

Filipe Luís presenciou toda a voltar por cima de Léo Pereira no Flamengo. O ex-treinador era lateral-esquerdo do clube carioca na chegada do zagueiro em 2020, quando o defensor foi contratado junto ao Athletico-PR.

Léo Pereira foi titular da seleção brasileira na derrota por 2 a 1 para a França na última quinta-feira (dia 26). Filipe Luís, quando era técnico do Flamengo, havia dito que o defensor era o melhor zagueiro do país e que merecia a convocação.