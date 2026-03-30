Bruno Henrique em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Bruno Henrique em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/03/2026 16:10

Rio - O atacante Bruno Henrique, de 35 anos, voltou a treinar com o elenco do Flamengo, nesta segunda-feira (dia 30) e está liberado para ser relacionado para a partida contra o Bragantino, nesta quarta (dia 2), pelo Brasileiro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Bruno Henrique vem sendo desfalque desde o jogo de volta contra o Lanús, na Recopa Sul-Americana, no fim de fevereiro. O jogador se recupera de uma pubalgia, lesão caracterizada por dor na região do púbis e da virilha, frequentemente relacionada a esforços repetitivos, comuns em atletas de futebol.

Bruno Henrique é, ao lado de Arrascaeta, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois conquistaram 18 títulos, com destaque para três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. O atacante chegou ao clube em 2019 e soma 350 partidas, 103 gols e 56 assistências.

Na temporada, o atacante, de 35 anos, teve poucas participações. Bruno Henrique atuou em apenas nove jogos, três como titular, e marcou dois gols, além de dar duas assistências.

O Flamengo retorna a campo na próxima quinta-feira (2), contra o Bragantino, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques.