Raphinha durante um dos treinamentos da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Cortado da Seleção, Raphinha inicia tratamento de lesão no Brasil
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Atacante, de 29 anos, ainda não atuou em 2026
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Atacante, de 19 anos, citou 'chute forte' como característica semelhante
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Atacante, de 35 anos, não entra em campo desde fevereiro
Emprestado pelo Botafogo, Artur aborda negociação com o São Paulo e vê decisão 'fácil'
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