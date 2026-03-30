Raphinha durante um dos treinamentos da seleção brasileira nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha durante um dos treinamentos da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/03/2026 14:30 | Atualizado 30/03/2026 17:07

Rio - O atacante Raphinha foi liberado pelo Barcelona e iniciou o tratamento da lesão na coxa direita no Brasil, antes de retornar para a Espanha. O jogador desejava tratar o problema físico ao lado da família e recebeu a liberação do clube catalão, que enviou um fisioterapeuta para acompanhar a situação.

Raphinha está em Porto Alegre, onde permanecerá até domingo (5). O atacante, que já realizava tratamento preventivo por conta de desgaste na região, se lesionou no amistoso contra a França, no último dia 25. Ele tem realizado tratamento em dois turnos, buscando acelerar a recuperação, segundo o "ge".

O Barcelona deu prazo de até cinco semanas para Raphinha retornar aos gramados. Com isso, ele perderá os jogos contra o Atlético de Madrid, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida acontecerá no próximo dia 8, em Barcelona, enquanto a partida de volta será no dia 14, em Madri.

Sem Raphinha, o técnico Carlo Ancelotti deve dar oportunidade para Luiz Henrique. O atacante do Zenit, da Rússia, foi o escolhido para substituir o jogador do Barcelona durante o segundo tempo do amistoso contra a França e deixou uma boa impressão, sendo responsável pela assistência para o gol de Bremer.