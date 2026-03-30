Artur em treino do São PauloErico Leonan / São Paulo FC
Emprestado pelo Botafogo, Artur aborda negociação com o São Paulo e vê decisão 'fácil'
Atacante também revelou ligação do técnico Roger Machado, a quem fez elogios
Botafogo denuncia racismo contra jogador em competição de base nos EUA
Alvinegro informou que 'relatou formalmente o acontecimento à organização do campeonato'
Vídeo: técnico da Argentina se emociona ao falar de jogador lesionado e encerra coletiva
Atacante vive grande fase com a camisa do Strasbourg (FRA)
Luiz Henrique se esquiva ao ser perguntado sobre jogar no Flamengo: 'Não posso falar'
Atacante foi revelado pelo Fluminense e fez história com a camisa do Botafogo
Ronaldo marca presença em treino e exalta a Seleção: 'Tem talentos incríveis'
O ex-jogador também elogiou o técnico Carlo Ancelotti
Plata é acolhido no Equador após problemas disciplinares no Flamengo
Jogador perdeu espaço com Leonardo Jardim e tem futuro incerto
Flamengo aguarda Carrascal, que pode ser reforço contra o Bragantino
Meia colombiano é o primeiro a voltar, e clube ainda aguarda outros convocados
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