Artur em treino do São Paulo - Erico Leonan / São Paulo FC

Artur em treino do São PauloErico Leonan / São Paulo FC

Publicado 30/03/2026 16:09

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (30) o atacante Artur, que chegou ao clube por empréstimo junto ao Botafogo . Durante a entrevista coletiva, ele explicou como foi a negociação e afirmou que a decisão foi fácil. O jogador assumiu a camisa 37 do Tricolor Paulista.

"Acho que a decisão foi fácil. Foi tudo muito rápido, foi tudo nos finalmente ali. Me ligaram, comentaram da possibilidade de defender o São Paulo. Então, conversei com minha família: 'é lá onde quero estar, nesse grande clube'. A decisão foi fácil. Agradecer a todos que deram suporte e se esforçaram para que eu estivesse aqui. Espero ser muito feliz com a camisa tricolor".

O vínculo de Artur com o São Paulo vai até o dia 31 de dezembro de 2026, com opção de compra fixada. No Tricolor Paulista, ele reencontrará o técnico Roger Machado, a quem fez elogios.

"Já tive oportunidade de trabalhar duas vezes (com o Roger). Sei do que ele é capaz, do caráter que tem. Ele me ligou e falou: 'preciso de você novamente'. Características que estava precisando. E você receber uma ligação dessas, as coisas se tornam mais fáceis ainda. Sou um privilegiado. Estou muito feliz. Espero agregar demais à equipe do São Paulo, e já temos um jogo muito importante na quarta-feira".