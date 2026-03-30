Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentina - Luis Robayo / AFP

Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 30/03/2026 22:11

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, ficou emocionado ao falar de Joaquín Panichelli e precisou encerrar a entrevista coletiva desta segunda-feira (30) logo na sequência. O jogador está lesionado e vai perder a Copa do Mundo.

"É muito difícil. Nós já conversamos com ele à parte. Ele, inclusive, tomou a iniciativa, depois de receber o resultado, veio até o prédio quando poderia ter ficado no hotel tranquilamente. Veio aqui e pediu para falar conosco. Foi muito emotivo, muito emotivo. E tinha razão em tudo que disse: não merecia", disse Scaloni.

"E eu já disse outro dia e volto a repetir: ele não merecia. Ninguém merece, mas ele particularmente é um trabalhador. Foi o que disse a ele, que teria outra chance. É um garoto que contagia. Estava treinando muito bem...", finalizou o treinador, emocionado.

Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

Durante um treino na semana passada, Panichelli sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O perfil da seleção argentina no 'X' confirmou a informação na sexta-feira (27) e desejou força ao atleta.

O atacante de 23 anos é um dos destaques do Strasbourg. Com a camisa do time francês nesta temporada, ele soma 39 jogos, 20 gols e quatro assistências.