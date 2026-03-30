Militão em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Militão em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 30/03/2026 18:20

Rio - O zagueiro Éder Militão, de 28 anos, pode ser a nova contratação do futebol saudita. De acordo com informações do programa de TV espanhol "El Chiringuito", equipes da Arábia Saudita tem o brasileiro como alvo para a próxima janela de transferências, depois da Copa do Mundo.

Militão tem contrato com o clube espanhol até junho de 2028, mas a renovação deste vínculo é incerta por conta da série de lesões que o brasileiro vem tendo nos últimos anos. Ele é considerado peça importante, mas sua condição física gera desconfiança.

Diante desse cenário, o Real Madrid está acompanhando de perto sua evolução, e uma possível saída, mesmo sem custos de transferência, não foi descartada. Isso obrigaria o clube a buscar um substituto no mercado de transferências.

O zagueiro, de 28 anos, é peça de confiança de Carlo Ancelotti na defesa brasileira. Por conta da lesão, Militão ficou de fora da convocação do treinador para os jogos contra a França e a Croácia, em amistosos deste mês.