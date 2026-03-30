Militão em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
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Zagueiro, de 28 anos, ainda não atuou em 2026
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