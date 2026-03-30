Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho - Divulgação / Fifa

Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julhoDivulgação / Fifa

Publicado 30/03/2026 17:35

Rio - A Europa define nesta terça-feira (31), a partir das 15h45 (de Brasília), suas últimas quatro vagas na Copa do Mundo, com suas quatro finais da repescagem continental. O principal destaque é o duelo entre Itália, tetracampeã que não disputou as últimas duas edições do torneio, e Bósnia.

Sem jogar a Copa do Mundo desde 2014, a Itália visita a Bósnia e tenta evitar mais um vexame para voltar à competição. Antes da bola rolar, o jogo já ganhou polêmica após os jogadores italianos comemorarem a vitória da Bósnia sobre País de Gales. O caso não foi bem recebido entre os bósnios.



Para a Itália, traumatizada por cair nas repescagens de 2018 e 2022, ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva seria uma enorme tragédia e, por isso, a pressão no jogo decisivo será máxima. A Bósnia, por sua vez, só tem uma participação em Mundiais desde a sua independência: em 2014.

Outro jogo que atrairá as atenções acontecerá na cidade de Solna, nos arredores de Estocolmo, onde a Suécia de Viktor Gyökeres encara a Polônia do veterano Robert Lewandowski. Nos demais duelos, Turquia e Dinamarca partem como favoritas, a priori, contra Kosovo e República Tcheca, respectivamente.

Viktor Gyökeres, autor de um hat-trick na semifinal contra a Ucrânia e está confiante no retorno da Suécia à Copa depois de quatro edições. Já Robert Lewandowski, que foi decisivo contra a Albânia, quer voltar com a Polônia para disputar sua terceira (e muito provavelmente última) Copa do Mundo.

A Turquia parece estar diante de uma grande oportunidade de retornar à Copa do Mundo, algo que não consegue desde o seu histórico e surpreendente terceiro lugar na edição de 2002. A equipe parece ser a clara favorita no duelo em Pristina contra Kosovo, que tem um encontro com a história.

Os kosovares, que declararam sua independência da Sérvia em 2008, encaram o jogo mais importante de sua curta história. Nos últimos dias, o governo do país anunciou um bônus equivalente a 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões) para os jogadores, caso tornem realidade o sonho da classificação.

A Dinamarca está a um passo de garantir vaga na Copa do Mundo, que terá como uma das sedes os Estados Unidos, com quem tem mantido relações tensas nos últimos meses. A seleção dinamarquesa firmou a maior goleada das semifinais da repescagem europeia e vai com confiança à Praga para enfrentar a Chéquia.